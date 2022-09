Phải trả nợ tiền tỷ sau khi vay hơn 70 triệu đồng

Vụ sập tường làm 5 người chết: Kết cấu không đảm bảo an toàn

Khám nghiệm hiện trường, Công an Bình Định xác định kết cấu chịu lực bức tường của nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) không đảm bảo an toàn.