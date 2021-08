Phải tiêm vaccine mới được tham dự tuần lễ thời trang

Các cá nhân khi tham dự chương trình đều được yêu cầu xuất trình giấy tờ về việc tiêm chủng vaccine Covid-19 đủ liệu trình.

Năm nay, hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ (CFDA) làm việc với công ty quản lý người mẫu IMG Models để lên lịch và tổ chức New York Fashion Week: The Show (Tuần lễ thời trang New York), theo Business of Fashion.

Họ yêu cầu tất cả khách mời tham gia phải tiêm phòng đầy đủ. Bất kỳ ai tham dự các buổi biểu diễn sẽ được yêu cầu trình bằng chứng về việc tiêm chủng. Đối với khách ở độ tuổi 16 trở xuống, họ cần cung cấp kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Người không hợp tác sẽ không được phép tham dự chương trình.

Đối với những người chưa được tiêm chủng, IMG cung cấp mốc thời gian lưu ý rằng 2/8 là ngày cuối cùng nhận liều vaccine Pfizer hoặc Moderna đầu tiên. 23/8 là hạn chót để tiêm liều thứ hai. Người tham dự cần hoàn thành toàn bộ liệu trình ít nhất 14 ngày trước khi tuần lễ thời trang khai mạc.

Người tham dự Tuần lễ thời trang New York phải tiêm vaccine. Ảnh: ELLE.

"Chúng tôi khuyến khích ngành công nghiệp rộng lớn cùng hành động và đặt sự an toàn của cộng đồng thời trang lên ưu tiên cao nhất. Chúng tôi sẽ theo sát các cập nhật và khuyến nghị từ CDC, bang và thành phố New York. Đồng thời đưa ra các hướng dẫn chi tiết hơn về sức khỏe và sự an toàn vào giữa tháng 8", người phát ngôn của CFDA cho biết.

Bàn về sự ảnh hưởng của biến thể Delta đối với The Shows, IMG cho biết họ đang thảo luận liên tục với bang và thành phố New York. Họ cũng xem xét hướng dẫn an toàn của CDC với các chuyên gia sức khỏe nội bộ hàng ngày. Nếu cần thiết, họ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

Ngày 2/8, IMG Models đã thông báo cho các nhà thiết kế, cho thấy việc tiêm chủng là bắt buộc. Các nhà thiết kế tham dự chương trình năm nay bao gồm Ulla Johnson, Rodarte, Moschino, Peter Do và Tom Ford.

Công ty quản lý cho biết họ chịu trách nhiệm thực thi quy tắc đối với tất cả nhân viên, nhà thầu cũng như người mẫu, quảng cáo viên và nghệ sĩ trang điểm. Hai người dẫn chương trình sẽ quyết định các quy tắc khác liên quan đến sức khỏe như yêu cầu về mặt nạ trong những tuần tới.

Tin tức được đưa ra ngay sau khi thành phố New York thông báo khách sẽ phải có bằng chứng tiêm chủng để được vào phòng tập gym, nhà hàng và các không gian trong nhà khác.

New York Fashion Week: The Shows sẽ diễn ra từ ngày 8/9-12/9. CFDA sở hữu và quản lý Fashion Calendar, bao gồm lịch NYFW chính thức. IMG là nhà tổ chức và điều hành chính thức của sự kiện và trung tâm chính thức của NYFW: The Shows. Chương trình diễn ra chủ yếu tại Spring Studios cùng các địa điểm khác.

IMG Models là công ty quản lý người mẫu bao gồm Karlie Kloss, Hailey Bieber, 2 chị em nhà Hadid... Ảnh: Teen Vogue, Page Six.

