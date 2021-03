Phái nữ viết thư gửi tới phó tổng thống Mỹ

Cuốn sách mới có tên “Dear Kamala: Women Write to the New Vice President” là những dòng thư xúc động của nhiều phụ nữ gửi tới bà Kamala Harris.

Phải mất tới 232 năm để một người phụ nữ trở thành phó tổng thống Mỹ. Và người làm nên lịch sử là bà Kamala Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào cương vị này sau khi vượt qua nhiều rào cản và tiếp thêm nghị lực cho hàng loạt phụ nữ muốn tiếng nói của họ được đến với tất cả.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi khoảnh khắc bà Kamala Harris nhậm chức khiến nhiều phụ nữ trên khắp thế giới xúc động, từ những nhà hoạt động nữ đã dành cả đời đấu tranh cho bình đẳng và công lý đến những cô gái trẻ đang trưởng thành giữa một thế giới nơi phụ nữ được chấp nhận ở những vị trí cao nhất của giới lãnh đạo chính trị Mỹ.

Chặng đường vươn tới cương vị Phó tổng thống Mỹ của bà Harris là nguồn động viên cho phái nữ khắp thế giới. Ảnh: Getty.

Cuốn Dear Kamala: Women Write to the New Vice President là tuyển tập những bức thư được phụ nữ từ nhiều lứa tuổi, tầng lớp, chủng tộc và quốc tịch viết để gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo của nước Mỹ sau khi được truyền cảm hứng từ lễ nhậm chức của bà Harris.

Cuốn sách ra mắt ngày 16/2. Ảnh: Amazon.

Peggy Brooks-Bertram, tác giả và nhà sử học đứng sau cuốn sách này, trước đây đã đồng biên tập một cuốn sách tương tự tập hợp những bức thư gửi cho bà Michelle Obama.

Đối với cuốn Dear Kamala: Women Write to the New Vice President, bà Peggy đã tìm đến phụ nữ và trẻ em gái từ nhiều bang của nước Mỹ, Canada và thậm chí cả khu vực châu Phi, từ những nữ tiến sĩ cho đến các em học sinh để họ có cơ hội chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và sự ủng hộ trước việc một nữ chính trị gia nắm giữ chức vụ cao thứ hai của nước Mỹ.

Peggy cũng hướng nhân vật của mình đến việc mạnh dạn đưa ra một số khuyến nghị đối với bà Harris cũng như bày tỏ niềm hy vọng, nhưng lo lắng của họ đối với tương lai của nước Mỹ.

Những chia sẻ trong cuốn Dear Kamala: Women Write to the New Vice President hết sức đa dạng. Một nữ hướng đạo sinh nói về sự sợ hãi trước một tương lai bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu. Một chủ doanh nghiệp chia sẻ về việc các nhà lãnh đạo có thể xem xét đến nhu cầu đầu tư trong khu vực nội thành. Các nhà hoạt động dân quyền gửi tâm tư về cuộc đấu tranh và thành công của họ trong nhiều thập kỷ...

Tràn đầy những câu chuyện cá nhân cảm động và cả những giãi bày về một số bất công trong xã hội, cuốn Dear Kamala: Women Write to the New Vice President là thông điệp của những người sẽ luôn ủng hộ Phó tổng thống Harris trong suốt bốn năm tới.