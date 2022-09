Phải lưu ý đặc biệt điều kiện vốn, quốc tịch cổ đông của IPP Air Cargo

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát kỹ, đặc biệt lưu ý đến các điều kiện về vốn và quốc tịch cổ đông trong quá trình thành lập hãng bay IPP Air Cargo.

Liên quan đến việc xem xét hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng không hàng hóa cho Công ty CP IPP Air Cargo, Bộ GTVT vừa họp với Cục Hàng không để nghe báo cáo về ý kiến đóng góp của bộ, ngành và phương án giải trình.

Tại cuộc họp, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, làm rõ toàn bộ hồ sơ xin cấp phép của IPP Air Cargo đảm bảo hồ sơ vẫn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

"Trong đó đặc biệt lưu ý điều kiện về vốn, quốc tịch của các cổ đông tham gia và việc lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài", Bộ GTVT yêu cầu.

IPP Air Cargo đang kỳ vọng trở thành hãng bay chở hàng đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: IPP.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không lưu ý ý kiến đóng góp của Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với hồ sơ cấp phép cho IPP Air Cargo.

Trong văn bản thẩm định hồ sơ của IPP Air Cargo, Bộ Công an đề nghị Bộ GTVT có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tính chính xác các báo cáo của IPP Air Cargo; giám sát hoạt động và tính khả thi của hãng bay này.

IPP Air Cargo trong quá trình hoạt động phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và công tác phòng, chống khủng bố, kế hoạch khẩn nguy theo quy định của pháp luật.

Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ GTVT làm rõ yếu tố quốc tịch cổ đông của IPP Air Cargo, đồng thời báo cáo tình hình thị trường hàng không tại Việt Nam sau 2 năm dịch bệnh để cho thấy sự thích hợp ra đời hãng bay mới.

Theo nội dung hồ sơ của IPP Air Cargo, hãng bay sẽ vận hành với vốn tối thiểu là 300 tỷ đồng . Trong đó, Công ty Liên Thái Bình Dương của ông Johnathan Hạnh Nguyễn góp 210 tỷ đồng , 3 cổ đông còn lại mỗi bên góp 30 tỷ đồng . Doanh nghiệp đã gửi kèm báo cáo phương án tăng vốn trong 3 năm đầu hoạt động do ghi nhận lợi nhuận âm.

Dự kiến năm đầu tiên, IPP sẽ đưa vào khai thác 5 máy bay chở hàng gồm 3 chiếc Boeing 737-800F và 2 chiếc Boeing 777F, số lượng máy bay sẽ tăng dần theo từng năm để đảm bảo đến đến năm thứ 5 có 10 máy bay (7 chiếc Boeing 737-800F và 3 chiếc Boeing 777F) hoạt động.