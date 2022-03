Phải làm gì khi nhận được tin nhắn bị truy nã?

Tin nhắn dạng này là trò lừa đảo mạo danh nhằm dẫn dụ, lừa nạn nhân chuyển tiền chạy án hoặc xác minh sự việc...

Tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: "Cơ quan cảnh sát điều tra công an chính thức truy nã ông/bà và đồng phạm về hành vi lừa đảo, cấu kết, chiếm đoạt tài sản. Trong 48 giờ tới đối tượng không tự giác trình diện sẽ tiến hành chuyển giao khoản vay cho công ty đòi nợ thuê..."

Vậy, tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Trung tá, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu

Gần đây, nhiều người dân bất ngờ nhận được tin nhắn điện thoại với nội dung thông báo "lệnh truy nã" của cơ quan công an. Nội dung tin nhắn còn nêu rõ hành vi bị truy nã. Đồng thời, người nhắn yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác ra trình diện.

Khi nhận những tin nhắn có nội dung nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, tạo điều kiện cho tội phạm gây án.

Trước tiên, phải khẳng định đây là trò lừa đảo mạo danh mà người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của kẻ gian là đưa thông tin giả mạo để rung dọa người dân.

Khi nạn nhân nhận tin, chúng sẽ dẫn dụ, yêu cầu chuyển tiền để chạy án, để xác minh… hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác. Người dân cần biết rằng cơ quan công an không gửi lệnh truy nã qua tin nhắn điện thoại.

Ảnh chụp tin nhắn được gửi đến điện thoại người dân.

Khi truy nã bị can bỏ trốn, quyết định truy nã được thông báo theo quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch 13/2012 hướng dẫn quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - VKSND Tối cao và TAND Tối cao ban hành.

Cụ thể, quyết định truy nã phải được gửi đến công an xã, phường, thị trấn, công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú, tạm trú, nơi ở và quê quán của người bị truy nã, công an cấp tỉnh nơi người bị truy nã có khả năng lẩn trốn.

Quyết định truy nã còn được gửi đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan hồ sơ nghiệp vụ (nơi đăng ký hồ sơ nghiệp vụ); VKSND có yêu cầu ra quyết định truy nã; VKSND cùng cấp với cơ quan điều tra ra quyết định truy nã; VKSND cấp tỉnh nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã; TAND có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Ngoài ra, quyết định truy nã còn được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ người bị truy nã.