Phái đoàn Ukraine và Nga sẽ đàm phán tại biên giới Belarus - Ukraine

Giao tranh đã nổ ra ở đường phố Kharkiv - thành phố lớn thứ hai Ukraine - trong ngày 27/2. Tổng thống Ukraine xác nhận cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở biên giới Belarus - Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga bước qua ngày thứ tư với vụ tấn công tên lửa ở Vasylkiv và pháo kích ở Kharkiv

Tuy nhiên, Ukraine cho biết đã “kiểm soát hoàn toàn” Kharkiv và đã đánh đuổi quân Nga. Nga chưa lên tiếng về tình hình Kharkiv

Đức tăng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ euro, chấm dứt truyền thống 30 năm để viện trợ cho Ukraine

Phái đoàn Nga cho biết sẽ đợi Kyiv phản hồi về đàm phán đến 15 giờ (giờ Minsk). Ukraine từ chối đàm phán tại Belarus.

NATO chỉ trích mệnh lệnh mới của ông Putin

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc ông Putin đặt lực lượng hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng với lý do "NATO đe dọa" là điều "điên rồ", theo Guardian.

"Đó là hành vi vô trách nhiệm, và khi kết hợp với những gì họ đang làm tại Ukraine, điều này đã khiến tình hình thêm nghiêm trọng", ông Stoltenberg nói.

Quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Putin đang biện minh để tiến hành nhiều hành động gây hấn hơn nữa tại Ukraine.

Ukraine: Đàm phán không có điều kiện là "một chiến thắng"

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga ban đầu không muốn đàm phán, sau đó là đàm phán cần điều kiện. Bây giờ không có điều kiện nên có thể nói là "đã chiến thắng".

Ông Kuleba cho biết Belarus đã đồng ý không dùng vũ lực cho đến khi cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại biên giới Ukraine - Belarus kết thúc.

Trả lời với báo chí, ông Kuleba bày tỏ sự lạc quan: "Chúng tôi sẽ thắng thế, tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó".

WHO lo Ukraine thiếu oxy y tế

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại nguồn cung oxy y tế ở các bệnh viện tại Ukraine sẽ cạn trong 24 giờ tới, khiến hàng nghìn sinh mạng gặp nguy hiểm. Các quan chức hàng đầu WHO kêu gọi tìm những lối đi an toàn để cung cấp nguồn oxy, bao gồm hành lang vận tải ở Ba Lan, theo Guardian.

WHO cho biết xe tải không thể vận chuyển nguồn oxy từ nhà máy đến các bệnh viện, kể cả thủ đô Kyiv, do những xung đột giữa quân đội Ukraine và Nga.

Khói bốc lên từ ngoại ô Kyiv ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Nga - Ukraine sẽ đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ đàm phán với Nga tại khu vực gần sông Pripyat ở biên giới Ukraine - Belarus. Ông Zelensky nói rằng hai bên sẽ gặp nhau mà không có điều kiện tiên quyết.

Động thái này đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Trước đó, tổng thống Ukraine đã từ chối gặp phái đoàn Nga tại Belarus.

Lực lượng hạt nhân Nga vào thế "sẵn sàng"

Tổng thống Vladimir Putin vừa ra lệnh cho lực lượng hạt nhân "sẵn sàng" do những căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine, theo Sky News.

Theo đó, ông Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Tổng tham mưu trưởng quân đội đưa lực lượng răn đe hạt nhân vào một "chế độ nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt".

Vận chuyển khí đốt tại Ukraine vẫn bình thường sau vụ nổ đường ống ở Kharkiv

Phòng điều hành hệ thống đường ống khí đốt Ukraine cho biết việc vận chuyển khí đốt của nước này vẫn hoạt động "bình thường", và không ghi nhận sụt giảm áp suất sau vụ nổ đường ống ở Kharkiv. Phòng điều hành nói rằng chưa thể kiểm tra trực quan tác động của vụ nổ, do các hoạt động quân sự ở Kharkiv.

Ukraine là nơi trung chuyển chính khí đốt từ Nga sang châu Âu, nhưng có dấu hiệu giảm dần những năm gần đây, do Nga giảm lưu lượng khí đốt chảy qua Ukraine, và xây dựng những dự án như Nord Stream 2 để không phụ thuộc vào đường ống ở Ukraine.

Hàng dài người xếp hàng bên phía Ukraine chờ được nhập cảnh vào Ba Lan ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Ukraine: 210 người chết, 1.110 người bị thương

Lyudmyla Denysova, quan chức chính quyền Kyiv, cho biết 210 người dân Ukraine đã thiệt mạng, hơn 1.110 người khác bị thương. Số liệu thương vong của quân đội Ukraine vẫn chưa xác định.

"Kẻ thù đã phá hủy nhà cửa, bệnh viện, trường học, lấy đi mạng sống của người Ukraine, kể cả trẻ em", bà Denysova nói.

Bà nói thêm phía Ukraine sẽ thu thập các dữ liệu và gửi lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Phóng viên bật khóc khi dịch lời tổng thống Ukraine

Một video chia sẻ khoảnh khắc phóng viên của đài Welt (Đức) bật khóc khi phiên dịch bài phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky (sang tiếng Đức) trên truyền hình.

Cô đã xúc động trước khi có thể tiếp tục phần phiên dịch. Cuối đoạn phim, cô đã nói "Entschuldigung", với ý xin lỗi đã làm gián đoạn.

Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu đã nói rằng "Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi giải phóng đất nước. Vinh quang cho Ukraine".

Ukraine lo quân Belarus tham gia cùng Nga

"Belarus rất có khả năng sẽ tham gia cuộc tấn công với Nga chống lại Ukraine. Có thông tin cho rằng lính dù Belarus đã lên máy bay chuẩn bị tiến vào Ukraine", ông Zagorodnyuk nói.

Guardian dẫn thông báo của ông Zagorodnyuk cho biết đây là một điều tồi tệ, vì Ukraine và Belarus chưa từng xung đột với nhau trong hàng trăm năm qua, và hai nước luôn coi nhau là láng giềng thân thiện, cho đến khi Minsk ủng hộ Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Giao tranh trên đường phố Kharkiv

Giao tranh bước qua ngày thứ tư khi lực lượng Nga tiếp tục vây Kyiv và đặc nhiệm bắt đầu tiến vào Kharkiv. Oleh Sinegubov, Thống đốc khu vực, cho biết Ukraine đã đánh đuổi quân Nga và kiểm soát hoàn toàn Kharkiv, theo Reuters.

Lực lượng Biên phòng Ukraine đưa hàng tiếp tế được Ba Lan hỗ trợ đến tay người dân Ukraine đang sơ tán. Ảnh: Reuters.

"Kharkiv hoàn toàn thuộc về chúng ta. Quân đội, cảnh sát đang làm việc, và thành phố sạch bóng kẻ thù", ông Sinegubov nói.

Nhiều cuộc đụng độ căng thẳng đã nổ ra ở Kharkiv ngày 27/2. Quân đội Nga đã tiến vào thành phố và làm nổ một đường ống dẫn khí đốt tại đây.

Trước đó, Tổng thống Ukraine từ chối đàm phán ở Belarus. Phái đoàn Nga được cử đi đàm phán với Ukraine cho biết họ sẽ đợi đến 15 giờ (giờ địa phương) ở Gomel, Belarus để chờ phản hồi từ Kyiv, theo Sputnik.

"Ngay khi chúng tôi được xác nhận (từ Kyiv), chúng tôi sẽ đến gặp họ. Chúng tôi muốn hòa bình. Nếu họ từ chối cuộc gặp, Ukraine sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại", Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn, cho biết.