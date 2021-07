Phái đoàn Mỹ rời Haiti sớm sau lễ tang hỗn loạn vì tiếng súng

Bà Moïse được vệ sĩ và nhân viên an ninh hộ tống đến đám tang. Bà mặc trang phục màu đen và đeo khẩu trang có in ảnh chồng mình. Đám đông người dân đến đưa tang xung quanh tràn lên và hát “bắt chúng, bắt chúng”. Ảnh: New York Times.