Phá vụ tàng trữ ma túy lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 2.128 viên thuốc lắc, một cân tiểu ly, bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng tang vật khác.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ các đối tượng tàng trữ 4,9 kg ma túy các loại. Đây là vụ tàng trữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay do công an tỉnh triệt phá.

Võ Trung Hồng. Ảnh: Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 17/6, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa bắt quả tang Bùi Văn Minh (trú tại phường Phước Nguyên) đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Khám xét nơi ở của Minh, lực lượng công an đã phát hiện thêm 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua đấu tranh khai thác, từ lời khai của đối tượng Minh, khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM bắt khẩn cấp đối tượng Võ Trung Hồng (50 tuổi, trú huyện Củ Chi, TP.HCM).

Khám xét người và phòng trọ của Hồng tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng phòng, chống ma túy đã phát hiện, thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4,2kg và 2.128 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được khoảng 4,9 kg.

Trong tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã di lý Võ Trung Hồng từ TP.HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội.