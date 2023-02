Phá vỡ âm mưu truy sát gia đình tiểu thương ở chợ Long Thành

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 3 người để tiếp tục điều tra vì liên quan đến âm mưu truy sát một gia đình tiểu thương ở chợ mới Long Thành.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Khoảng 1h30 ngày 25/2, Tổ tuần tra 161 Công an huyện Long Thành đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực chợ mới Long Thành (thuộc khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), thì bất ngờ phát hiện có 3 người đang lén lút cất giấu hung khí là dao tự chế (mã tấu). Nghi ngờ những người này đang chuẩn bị lên môtô đi chém người, nên tổ tuần tra đã mời cả 3 người về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai là Hoàng Văn Tuấn (SN 1997, ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Kịp (SN 1997, ấp Long Quy, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thứ (SN 1991, thôn Trung Phú Tượng, xã Lộc Kỳ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Với những hung khí nguy hiểm được lực lượng công an thu giữ, nhận định nhiều khả năng các nghi phạm trên đang chuẩn bị đi gây án, nên lực lượng công an tiến hành đấu tranh làm rõ. Sau nhiều giờ bị điều tra, các nghi phạm mới chịu khai ra sự thật kinh hoàng, rất may là Tổ tuần tra 161 đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nếu không thì chuyện đáng tiếc đã có thể xảy ra.

Theo lời khai của các nghi phạm, trong quá trình buôn bán rau cải di động tại khu vực chợ mới Long Thành, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với một gia đình tiểu thương cũng buôn bán rau tại chợ về việc tranh giành chỗ buôn bán.

Nhằm giải quyết mâu thuẫn, các nghi phạm trên đã chuẩn bị hung khí để truy sát gia đình tiểu thương này. Nhóm này chưa kịp ra tay, thì đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Hiện các nghi phạm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.