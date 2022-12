Phá tường giải cứu trộm bị mắc kẹt trong lối thông hơi nhà vệ sinh

Tối 22/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã giải cứu nghi phạm trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thông hơi khi chạy trốn.

Tối 22/12, Võ Văn Luân (25 tuổi, quê Trà Vinh) trộm xe máy của người dân ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi đang trộm xe, Luân thấy Công an phường Lái Thiêu nên bỏ chạy. Lo sợ bị bắt, Luân chạy vào cơ sở massage để lẩn trốn. Tại đây, Luân trèo lên mái cơ sở massage rồi xuống lối thông hơi phía sau nhà vệ sinh để trốn công an.

Tuy nhiên, do lối thông hơi quá chật, Luân bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Công an phường Lái Thiêu sau đó đã thông báo để Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An để hỗ trợ.

Sau khi xác định vị trí Luân bị mắc kẹt, lực lượng chức năng phá tường, tạo khoảng trống trên tường nhà vệ sinh để đưa Luân ra ngoài.

Sau khi được giải cứu, Luân bị đưa về trụ sở Công an phường Lái Thiêu để phục vụ công tác điều tra.