Phá tụ điểm đá gà qua mạng

Ổ bạc được tổ chức bằng hình thức đá gà qua mạng, thu hút rất nhiều đối tượng tham gia.

Lúc 12h45 ngày 26/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an xã Phan kiểm tra quán cà phê vườn dâu thuộc ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu do bà Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1976, ngụ ấp Phước Tân 1, xã Phan) làm chủ.

Các đối tượng cùng tang vật bị công an bắt quả tang.

Công an phát hiện bắt quả tang Lê Mộng Lưu (SN 1984, ngụ địa phương) đang dùng trang mạng đá gà Tho Mo Campuchia để tổ chức cá cược đá gà qua mạng cho 17 người là con bạc trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Số tiền cược mỗi trận từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Tang vật tạm giữ: 17 môtô, 23 điện thoại di động, hơn 210 triệu đồng.

Công an huyện đang tạm giữ 17 người để lấy lời khai và điều tra làm rõ vụ việc.