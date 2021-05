Phá sới bạc chỉ mở lúc nửa đêm

Ập vào căn nhà ở Nghệ An lúc nửa đêm, cảnh sát bắt quả tang 18 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Nhiều người trong số này đã có tiền án.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 18 nghi can (15 nam, 3 nữ) cùng trú TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc... để làm rõ về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

18 nghi phạm bị bắt quả tang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng ngày 16/5, hàng chục cảnh sát ập vào căn nhà của Nguyễn Chánh Thi (29 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc), bắt quả tang 18 người đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Thấy cảnh sát, nhóm đánh bạc tháo chạy song bị khống chế. Riêng Nguyễn Chánh Thi đã bỏ trốn song đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại hiện trường, cảnh sát thu gần 100 triệu đồng, 3 ôtô, 13 xe máy, 30 điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Theo công an, trong 18 nghi phạm bị tạm giữ có 11 người đã có tiền án về các tội liên quan đến ma túy, đánh bạc và trộm cắp tài sản. Ngoài ra, sới bạc này chỉ mở lúc nửa đêm đến rạng sáng. Địa điểm tổ chức đánh bạc thường có camera giám sát hoặc người cảnh giới bên ngoài.