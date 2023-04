Phá nhóm trộm chuyên nghiệp từ chiếc xe máy không biển kiểm soát

Bắt giữ 5 nghi phạm trộm tài sản

Ngày 3/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ nhóm 5 nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.