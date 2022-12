Phá nhanh 2 vụ án khiến 3 người tử vong ở Bình Dương

Trong thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương liên tục điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ban chuyên án đã điều tra, khám phá nhanh 2 vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tối 4/12 trên địa bàn phường Tân Định, xã An Điền (TX Bến Cát).

Ngay sau khi nhận tin báo án, phòng cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, phối hợp Công an TX Bến Cát, phòng kỹ thuật hình sự, nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Sau khoảng 24 giờ khẩn trương truy xét, các lực lượng đã bắt giữ được nghi phạm Võ Hoàng Phúc (1995, quê Kiên Giang) gây án để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 6/12, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, chủ trì lễ khen thưởng của giám đốc công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh các vụ án, chuyên án hình sự.

Bắt nhanh Võ Hoàng Phúc.

Tại buổi lễ, thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã biểu dương trao thưởng cho các đơn vị. Công an TP Thủ Dầu Một, phòng cảnh sát hình sự đã điều tra khám phá nhanh chuyên án trộm tài sản hơn 600 triệu đồng do Lưu Đức Anh (SN 2000, quê tỉnh Đắk Lắk) thực hiện.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Phú Giáo, triệt xóa nhóm trộm tài sản liên tỉnh do Trịnh Văn Giàu cùng đồng bọn thực hiện. Trong khi đó, Công an TP Dĩ An bắt giữ 4 người có hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 3 khẩu súng, 39 viên đạn.

Ngoài ra, ban chuyên án điều tra, truy xét, bắt giữ Hồ Văn Thương (SN 2000, quê tỉnh An Giang) có hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, đại tá Trần Văn Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương, CBCS đã quyết tâm, không quản ngày đêm, tích cực điều tra, truy bắt các nghi phạm gây án.

Cũng theo thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, để có thành tích trên, công an các đơn vị, địa phương có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong công tác điều tra, áp dụng đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ, qua đó giúp điều tra khám phá nhanh những vụ án xảy ra, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.