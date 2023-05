Phá kính ôtô trộm cắp tài sản để trả nợ tiền đánh bạc

Hai người ở Thái Bình và Hà Tĩnh cùng nhau di chuyển qua nhiều tỉnh thành, đập cửa kính ôtô trộm cắp tài sản.

Hai người bị bắt giữ là Phạm Minh Tuấn (SN 2000, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Lê Trung Thông (SN 1999, trú tại Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Kết quả xác minh ban đầu, Tuấn và Thông khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản (9 ôtô).

Tuấn tại cơ quan công an

Tối 27/4, Tuấn điều khiển xe máy nhãn hiệu SYM, màu xanh trắng, BKS: 17H9-2308 chở Thông từ Hà Nội vào Thanh Hóa để trộm cắp tài sản trong các ôtô. Khi vào đến TP Thanh Hóa, các nghi phạm lượn đường tìm những chiếc xe đậu đỗ bên đường, không có người trông coi, bảo vệ để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến khoảng 2h ngày 28/4, Tuấn điều khiều xe chở Thông đến đường Ngô Quyền, thì Thông xuống xe dùng búa đập kính xe đập vỡ cửa kính chiếc ôtô Sonata, màu hồng, BKS 36A-01333 lấy túi xách bằng da màu trắng.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường

Sau đó, Tuấn chở Thông đi đến trước số nhà 01/3 Trần Quốc Toản, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thông tiếp tục xuống xe đập kính cửa sau bên phải ôtô Vios BKS 36A- 753.58 lấy chiếc túi xách bằng da màu đen. Sau đó, Tuấn chở Thông theo đường QL1A đi TX Nghi Sơn. Trên đường đi, các nghi phmj lấy thẻ ATM trong túi xách của bị hại và rút được số tiền 10 triệu đồng tại cây ATM.

Đấu tranh với các nghi phạm, chúng còn khai nhận thực hiện nhiều lần tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh. Do nợ nần từ chơi đánh bạc qua mạng, các nghi phạm nghĩ tới chuyện đi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi để ôtô cần để ở nơi an toàn có hệ thống đèn chiếu sáng và camera bảo vệ, không để trong xe những tài sản có giá trị mà nghi phạm dễ quan sát thấy như: Ví, túi xách, kính mắt, đồng hồ... Khi xảy ra các sự việc tương tự phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp truy tìm tội phạm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.