Phá két sắt trộm 600 triệu đồng của hàng xóm

Vụ tự nằm trông xe: Truy bắt nghi phạm trộm tài sản

0

Công an tỉnh Bình Dương thông tin ban đầu về việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Dĩ An (TP Dĩ An) vào ngày 23/2.