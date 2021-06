Pha hỏng ăn khó tin chỉ ra vấn đề của Bale

Cú bắt volley đưa bóng đi thẳng lên khán đài ở phút 76 trong trận thua 0-1 của xứ Wales trước Italy cho thấy Gareth Bale vẫn còn thiếu sự hiệu quả cần thiết.

Xứ Wales có những cơ hội khi đối đầu với tuyển Italy tối 20/6. Cú sút của Bale trong tư thế không ai kèm là bằng chứng xác thực. Nhưng lẽ ra ngôi sao của Real Madrid có thể làm tốt hơn thế.

Thất bại trước Italy không thể tước đi tấm vé vượt qua vòng bảng Euro năm nay của tuyển Wales. Tuy nhiên, để có thể tái hiện kỳ tích tại Euro 2016, Bale - hy vọng lớn nhất của tuyển Wales - cần tìm lại chính mình.

Bale với pha hỏng ăn khó tin. Ảnh: Reuters.

Bale gặp khó khăn

Bale có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi pha bỏ lỡ của anh trước Italy không khiến đội nhà phải chia tay Euro 2020. Dù vậy giờ đây, anh cần thực sự nghiêm túc với hành trình của đội tuyển tại kỳ Euro năm nay.

Khi trận đấu giữa Wales và Italy còn 5 phút sẽ hạ màn, HLV Robert Page quyết định rút ngôi sao của Real ra sân nghỉ. Trong quá khứ, ngôi sao này chắc chắn vẫn tiếp tục hiện diện trên sân, bởi lẽ anh có khả năng định đoạt trận đấu, đẳng cấp, tài năng và sự quyết tâm.

Nhưng Bale mất hút hoàn toàn, như những gì anh thể hiện gần đây ở Real Madrid và Tottenham. Dưới thời Zinedine Zidane tại Bernabeu, có thể cho rằng tay săn bàn này không được trao nhiều cơ hội. Nhưng thực tế “Los Blancos” liên tục giành chiến thắng và họ không cần tới bản hợp đồng đắt giá này.

Cơ hội để Bale chứng minh bản thân đáng lẽ phải ở lại Madrid mùa trước xuất hiện khi anh quay trở lại London chơi bóng. Tuy vậy, màn trình diễn của Bale cũng chưa thực sự thuyết phục.

Có nhiều cách để lý giải cho phong độ thất thường của Bale ở mùa giải này. Đối với hầu hết cầu thủ, dịch Covid-19 dường như làm ảnh hưởng tới phong độ và thể lực. Tay săn bàn sinh năm 1989 cũng không ngoại lệ.

Kế đến, khi Jose Mourinho tạo ra một bầu không khí nặng nề trong phòng thay đồ, ít ai có thể gây ấn tượng. Với một cầu thủ đang trên đường tìm lại bản thân như Bale lại càng không.

Ngoài ra, Tottenham đơn giản không cho thấy họ là đội bóng có thực lực như khi Mauricio Pochettino tại vị, dù cho nhân sự gần như không thay đổi. Khi Spurs gặp khó khăn trong việc thu hút một HLV đẳng cấp thay thế Mourinho và đưa Ryan Mason lên nắm quyền, có vẻ như tình hình của đội bóng đã trở nên tệ đi rất nhiều.

Nhưng khi Bale ở đỉnh cao phong độ, đó chưa bao giờ là vấn đề. Dưới sự chỉ đạo của Harry Redknapp, Bale trông giống như cầu thủ hay nhất thế giới, là người kế vị tự nhiên nhất cho Cristiano Ronaldo. Ngay cả khi Bale có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn như tại Spurs, vẫn có đủ những khoảnh khắc xuất thần để đảm bảo sự nghiệp ở Real.

Bale đang gặp khó khăn. Ảnh: Reuters.

Bale phải nỗ lực hơn

Người ta có quyền nghi ngờ về động lực của Bale. Anh có đủ điều kiện để trở thành một cầu thủ giỏi hơn nữa. Nỗi ám ảnh đối với golf phần nào khiến Gareth (Bale) mất tập trung, hoặc có thể anh không hòa nhập với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Nhưng nói gì thì Bale vẫn là một cầu thủ hiếm có của xứ Wales.

Tài năng của Gareth là không phải bàn cãi. Đẳng cấp trong chân sút này chẳng hề kém cạnh những cầu thủ giỏi nhất. Anh từng khoác áo một đội bóng thống trị cả giải đấu và châu Âu, và chỉ không thể nắm bắt cơ hội những năm gần đây.

Bale tự kéo lùi sự nghiệp. Và bất kể ở nơi nào xuất hiện, anh không phải là cầu thủ giỏi hòa nhập, trái ngược với Juan Mata.

Thay vào đó, người ta luôn có cảm giác Bale chuẩn bị nghỉ hưa non, sắp xếp hành lý sang Trung Quốc chơi bóng. Thương vụ chỉ đổ bể vào giờ chót do sự can thiệp của Chủ tịch Florentino Perez.

Tại Spurs, Bale chứng tỏ anh là một cầu thủ có năng lực nhưng gặp vấn đề về thể lực. Bale ít nhiều thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng anh dự định việc trở về Tottenham chẳng khác một bài tập rèn luyện. Câu nói này thể xúc phạm và khiến người hâm mộ Spurs thất vọng, nhưng điều đó đáng báo động hơn đối với sự nghiệp của Bale.

Trong 4 mùa giải vừa qua, Bale chỉ ra sân 90 trận tại giải VĐQG. Đây không còn là một cầu thủ mà đội bóng có thể trông cậy vào khi cần. Và ở tuổi 31, Bale không còn cho thấy những hình ảnh bùng nổ như trước.

Bằng cách nghĩ tới việc chuyển đến Trung Quốc vào năm trước, Bale cũng thừa nhận rằng anh đã sẵn sàng kết thúc sự nghiệp chơi bóng. Có lẽ anh sẽ cống hiến một lần cuối cùng ở World Cup với xứ Wales và không còn gì khác.

Nhưng hiện tại, tuyển Wales vẫn cần Bale tỏa sáng, tại Euro 2020. Màn trình diễn từ đầu giải của tiền đạo này chưa đủ tốt.

Khó khăn đang chờ đợi phía trước xứ Wales. Nếu muốn làm nên chuyện, họ cần phải có một Bale sung mãn, thanh thoát nhất và tập trung tối đa vào trận đấu.

Bale có một vài khoảnh khắc tỏa sáng, chẳng hạn cú đúp kiến tạo ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Anh phải ghi bàn và tìm lại đôi chân của chính mình.

Bale là niềm hy vọng số một của tuyển Wales và cú volley thẳng lên trời trận gặp Italy không được phép xuất hiện. Trách nhiệm của một đội trưởng buộc Bale phải xử lý gọn gàng hơn thế. Rõ ràng, anh cần nỗ lực hơn ở trận đấu tới.