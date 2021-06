Phá hoại 500 liều vaccine, dược sĩ Mỹ nhận 3 năm tù

Một dược sĩ ở bang Wisconsin, Mỹ lĩnh án 3 năm tù vì cố tình phá hoại hơn 500 liều vaccine Covid-19. Ông này tin rằng vaccine làm thay đổi cấu trúc gene con người.

Steven Brandenburg, 46 tuổi, bị tuyên phạt 3 năm tù vì cố ý làm cho lượng lớn vaccine Covid-19 của Moderna "mất hiệu quả". Ông cũng bị yêu cầu bồi thường 83.800 USD cho một bệnh viện tại bang Wisconsin - nơi ông từng làm việc, theo AFP.

"Hành động cố ý phá hoại vaccine, khi đất nước rơi vào khủng hoảng y tế công, là một trọng tội", Brian Boynton, quyền Phó vụ trưởng Vụ Dân sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, bình luận.

Brandenburg tại sở cảnh sát hôm 4/1. Ảnh: AP.

Theo cáo trạng, Brandenburg lấy 57 lọ vaccine, tương đương với 500 liều, ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng vài giờ, sau đó bỏ số vaccine vào tủ lạnh trở lại. Hành vi của Brandenburg diễn ra trong hai ca trực đêm hồi tháng 12/2020.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 57 người được tiêm bằng số vaccine trên, trước khi hành vi của Brandenburg bị phát hiện. Họ chưa đối mặt với rủi ro nào về sức khỏe.

Trong thỏa thuận nhận tội, Brandenburg thừa nhận tin vào thuyết âm mưu về sự an toàn của vaccine. Ông khai với nhà điều tra rằng vaccine có thể gây hại cho con người và làm biến đổi ADN.

Moderna cho biết vaccine của họ có thể được lưu trữ ở 2-8 độ C trong 30 ngày, và ở 8-25 độ C trong 24 giờ. Nhiệt độ tối ưu để lưu trữ vaccine này là từ -50 đến -15 độ C.

Hiện có hơn 124 triệu liều vaccine Moderna được cấp trên toàn bộ nước Mỹ.