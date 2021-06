Phá đường dây phát tán hàng triệu tin nhắn rác

Quá trình điều tra, công an thu giữ hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng, 180 điện thoại di động, 4.400 SIM.

Ngày 4/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá một đường dây phát tán tin nhắn quảng cáo.

Hậu (bên phải) và Đức cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Đường dây này do Lê Văn Hậu, 37 tuổi, trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tổ chức.

Hậu thuê Nguyễn Văn Đức (31 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, trú phường Ngọc Châu) cùng làm do nhu cầu nhắn tin quảng cáo lớn.

Nhóm này khai từ năm 2018 đến nay đã phát tán hàng triệu tin nhắn rác.

Nội dung tin nhắn thường quảng cáo trò chơi đổi thưởng, tư vấn lô đề, nhận làm giả văn bằng, chứng chỉ, mua bán bất động sản...

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng, 180 điện thoại di động, 4.400 SIM, 250 khay SIM cùng một số máy tính.