Phá đường dây mua bán vũ khí số lượng lớn

Điều tra vụ thanh niên tàng trữ roi điện và bình xịt hơi cay, cảnh sát phát hiện kho vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn.

Ngày 5/11, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa khám phá nhanh vụ mua bán, tàng trữ vũ khí, thu giữ số lượng lớn công cụ hỗ trợ.

Trước đó, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình phát hiện tại khu vực quanh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuất hiện thanh niên đi xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn mua bán vũ khí, công vụ hỗ trợ.

Tối 4/11, Tổ tuần tra phát hiện kẻ tình nghi xuất hiện đường Trường Sơn, nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 2 roi điện, 3 gậy ba khúc, 2 bình xịt hơi cay.

Cảnh sát phát hiện kho vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai tên là N.T.B.N. (29 tuổi, tạm trú tại Bình Dương). N. khai nhận số hàng trên của một người ở Thuận An, tỉnh Bình Dương và đang đi giao cho khách thì bị bắt.

Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an Thành phố Thuận An mở rộng điều tra, xác định người liên quan là Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, ngụ Bình Dương).

Cảnh sát thu giữ lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét nơi ở của Vũ, nhà chức trách phát hiện 232 đao kiếm các loại, 23 roi điện.

Bước đầu, Vũ thừa nhận hành vi sử dụng các mạng xã hội để mua bán vũ khí, công vụ hỗ trợ được khoảng một năm. Số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên được Vũ mua từ các tỉnh phía Bắc rồi đem bán kiếm lời.