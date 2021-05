Phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Nhóm bị can lập 19 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố để xuất bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) cùng 8 bị can khác về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2012, Cẩn cùng đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân để thành lập 19 công ty “ma” tại Bắc Giang, Hải Dương và Hải Phòng. Trên thực tế, những doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ mua bán hóa đơn trái phép được rao công khai trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi lập các công ty, nhóm của Cẩn quảng cáo nhận mua bán hóa đơn qua nhiều kênh trung gian. Giai đoạn 2012-2019, các bị can đã bán trái phép hoá đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả điều tra cho thấy tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn mua bán trái phép là hơn 1.000 tỷ đồng . Hành vi của các bị can được cho gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định Cẩn và 8 bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng . Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 2,5 tỷ và tiếp tục rà soát để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ngoài mở rộng vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục truy bắt những nghi phạm đã bỏ trốn để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Theo Điều 203 Bộ luật Hình sự, người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước ở dạng phôi, thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội này có thể bị phạt tối đa một tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.