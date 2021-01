Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở TP.HCM

Nhóm người ở TP.HCM lập 20 công ty ma, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu, qua đó hưởng lợi từ 1,5-7%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi, cùng ngụ quận 2) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Số hóa đơn và chứng từ liên quan bị niêm phong. Ảnh: Lê Trai.

Theo cơ quan điều tra, chiều 30/12/2020, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nhớ khi người này đem hóa đơn GTGT đi bán tại phường Bình Hưng Hòa B.

Bước đầu, Nhớ khai cùng Hoa và một số người khác lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Cụ thể, 2 bị can cùng đồng bọn thu thập, sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.

Nhóm này sau đó lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn để bán và hưởng lợi từ 1,5-7%.

Từ lời khai của Nhớ, cảnh sát bắt giữ Hoa và triệu tập một số người liên quan để điều tra. Qua khám xét nơi ở các bị can, nhà chức trách thu giữ hàng trăm cuốn hóa đơn GTGT, nhiều máy tính, sổ ghi chép, một ôtô và hàng tỷ đồng tiền mặt.