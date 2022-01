Phá đường dây môi giới mại dâm gắn mác sinh viên

Những cô gái bán dâm ở nhiều quận, huyện tại Hà Nội, tự quảng cáo là sinh viên và nhân viên công sở.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi), Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An (cùng 21 tuổi) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Cơ quan chức năng cho biết đầu năm 2022, Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội, theo hình thức sugar baby - sugar daddy.

Quân và Kiên. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo đó, một nhóm trên mạng xã hội tên “D…and Sexies" có khoảng 4.000 thành viên liên tục đăng tải các nội dung giới thiệu, chào hàng baby - thực chất là gái bán dâm. Những cô gái này ở nhiều quận, huyện tại Hà Nội, tự quảng cáo là sinh viên, nhân viên công sở.

Daddy - người mua dâm - nếu muốn kết nối với baby phải thông qua nhà môi giới để thỏa thuận giá tiền. Khi "hợp đồng" thành công, môi giới sẽ cắt phế 30% tổng tiền mà gái bán nhận từ khách và thu của daddy 3-10 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, số tiền phí trên sẽ được các nhà môi giới chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau.

Ngày 12/1, 5 tổ công tác của Công an quận Hà Đông và Cục An ninh mạng đồng loạt khám xét các địa điểm thường mua bán dâm của đường dây, phát hiện 3 khách sạn ở quận Hà Đông có 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tiếp tục khám xét nhà của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 200 triệu đồng, nhiều thiết bị điện tử, thẻ ngân hàng và các tài liệu liên quan.

Tại trụ sở điều tra, họ khai tháng 7/2021, Quân và Kiên lập nhóm môi giới mại dâm trên rồi tìm gái mại dâm kết nối với khách. Hai thanh niên này chỉ chọn baby có giá 3-5 triệu đồng/lượt bán dâm. Riêng Sỹ An là người hỗ trợ tìm gái bán dâm. Mỗi baby giới thiệu được, Quân chia cho An một số tiền hoa hồng.

Ngoài nhóm trên, Quân còn quản lý 3 nhóm môi giới mại dâm khác.