Phá đường dây môi giới bán dâm cho học sinh, sinh viên

Trinh và Ly cho biết chỉ tuyển học sinh, sinh viên hoặc các cô gái ham chơi bỏ học vào đường dây bán dâm. Khách nam sẽ phải chi 2-3 triệu đồng mỗi lần ân ái.

Ngày 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mai Ly (24 tuổi) và Phí Thị Việt Trinh (25 tuổi, cùng ở TP Tuyên Quang) về tội Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, Ly và Trinh điều hành một đường dây chuyên môi giới bán dâm cho các thiếu nữ từ 14 đến 18 tuổi trên địa bàn TP Tuyên Quang. Cảnh sát cho biết 2 bị can chỉ tuyển học sinh, sinh viên hoặc những cô gái ham chơi bỏ học vào đường dây của mình.

Phí Thị Việt Trinh. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Khi có khách, Trinh và Ly sẽ bố trí địa điểm mua bán dâm, đồng thời còn tạo điều kiện cho khách nam sử dụng ma túy, ăn uống trước khi quan hệ tình dục.

Rạng sáng 12/10, Công an TP Tuyên Quang phối hợp với công an tỉnh và Công an huyện Yên Sơn kiểm tra đột xuất một khách sạn ở phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán dâm.

Trong số những người bán dâm có 2 thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi, 2 người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và một người trên 18 tuổi. Những người mua dâm cho biết họ trả 3 triệu đồng mỗi lần quan hệ.

Tại cơ quan chức năng, 2 tú bà khai "chào hàng" cho khách nam với giá 2-3 triệu đồng mỗi lần ân ái. Sau đó, Trinh và Ly sẽ cắt phế 50% số tiền trước khi trả cho gái bán dâm.