Phá đường dây ma túy của Trung '7 ngón', thu giữ 30 kg hàng đá

Ngoài phi vụ bắt quả tang cùng 30 kg ma túy, Trung khai trước đó đã 2 lần đi vận chuyển ma túy, trong đó một lần lấy 15 kg và 1 lần lấy 27 kg, và được trả công 100 triệu đồng.

Sau thời gian liên tục ra quân, đập tan nhiều tổ chức tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều “cá mập” với số lượng lớn tang vật, tình hình mua bán ma túy tại TP.HCM lắng xuống.

Đầu tháng 5/2022, các chiến sĩ Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phát hiện một tay buôn ma túy sừng sỏ còn sót lại trong một tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam có biệt danh là Trung “7 ngón”, nên nhanh chóng xác lập án đấu tranh.

Nhiều ngày liền góp nhặt từng manh mối, cuối cùng danh tính gã trùm này cũng lộ diện, gã họ tên đầy đủ là Nguyễn Thành Trung (SN 1983, quê An Giang). Mánh khóe làm ăn của gã cũng dần hé mở. Theo trinh sát thu thập được thì Trung liên tục thay đổi chỗ ở, ban ngày Trung thường không ra khỏi nhà, nhưng khi bóng đêm buông xuống hắn thuê những chiếc xế hộp di chuyển về hướng biên giới Campuchia với tần suất khá đều đặn.

Những cuốc xe Trung di chuyển đều vào ban đêm, lại lưu thông trên đường cao tốc hoặc ở những khu vực vắng người khiến các chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy trải đủ gian nan vất vả, có khi họ phải thức trắng đêm, những bữa ăn vội, nguy hiểm hơn, vào những đêm mưa gió, trinh sát chạy xe máy với vận tốc lớn để theo dấu vết đối tượng nên rất dễ trơn trượt, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyễn Thành Trung và tang vật.

Vượt qua mọi gian nan, vất vả, CBCS động viên nhau cùng cố gắng bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, bị động, đối tượng sẽ bỏ trốn, khi đó bao công sức coi như đổ sông đổ biển. Vì vậy, các trinh sát phòng chống ma túy hạ quyết tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sớm lôi được Trung ra ánh sáng, trừng trị trước pháp luật.

Được biết, để thuận lợi cho việc làm ăn phi pháp, Trung thu nạp thêm hai đệ tử người đồng hương là Hà Hữu Lộc (SN 1993) và Trần Văn Reo (SN 1998). Nhiệm vụ của các đối tượng này là đi thuê nhà cho Trung để làm sào huyệt cất giấu ma túy và đem ma túy phân phối lại cho các chân rết…

Sau khi nắm rõ mọi quy luật hoạt động của Trung “7 ngón” và đồng bọn, lúc 5h sáng ngày 5/5, sau khi theo dõi mọi di biến động của đối tượng, trinh sát phát hiện Trung có mặt trên ôtô 7 chỗ 65A- 236… tại giao lộ đường số 5 và đường số 7 thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tổ trinh sát Đội 6 - PC04 phối hợp với PC04 tỉnh An Giang, Đội CSGT trật tự Công an quận Bình Tân và Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe có 2 bao tải đựng 30 túi ma túy tổng hợp (trọng lượng khoảng 30 kg), cốp xe có 2 chiếc lốp xe. Tài xế Q.T.H. (SN 1970) khai chỉ được Trung thuê đi chở hàng, hoàn toàn không biết những bao tải có chứa ma túy.

Mở rộng điều tra, khoảng 1 giờ sau, một mũi trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Hữu Lộc (SN 1993) và Trần Văn Reo (SN 1998, cùng quê An Giang) trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Tang vật thu giữ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thành Trung khai nhận hành vi phạm tội và cho biết số ma túy trên là đi nhận theo sự chỉ đạo của một đối tượng tên K. hiện sinh sống bên Campuchia. Theo sự chỉ dẫn của K., Trung đã nhận 2 chiếc bánh xe, sau đó Trung rạch bánh xe lấy toàn bộ số ma túy bên trong cất vào 2 bao tải.

Sau khi nhận ma túy, Trung dự định sẽ vận chuyển về kho trên đường Kinh Dương Vương để giao cho Hà Hữu Lộc. Trung cho biết, khi có khách đặt hàng, Trung trực tiếp chỉ đạo Lộc phân chia “hàng” đem giao cho khách.

Mỗi phi vụ giao dịch thành công, Trung sẽ trả công cho Lộc 3 triệu đồng/kg ma túy. Ngoài phi vụ này, Trung khai trước đó đã 2 lần đi vận chuyển ma túy theo sự chỉ đạo của K., trong đó một lần lấy 15 kg và 1 lần lấy 27 kg… Sau hai phi vụ trót lọt, Trung được K. trả công 100 triệu đồng.

Hà Hữu Lộc khai sau khi được Trung hứa hẹn cho 5 triệu đồng tiền thuê nhà và trả công 3 triệu đồng/kg ma túy khi giao dịch thành công nên anh ta nhận lời. Nhưng do Trung chưa đưa tiền nên Lộc chưa đi thuê phòng và dự tính khi Trung giao ma túy sẽ gửi tạm tại nhà của Reo. Sau đó, vào tối 4/5, trong lúc nhậu với Reo, Lộc có nói cho Reo biết là ngày hôm sau sẽ có người mang số lượng lớn ma túy, đến đồng thời nhờ Reo bốc vác số ma túy được giao cất giữ vào phòng của Reo thì Reo đồng ý. Lộc hứa khi nào nhận được tiền công sẽ hậu tạ Reo hậu hĩnh.

Rạng sáng 5/5, Lộc nhận điện thoại của Trung thông báo “hàng” sắp về tới nên gọi Reo dậy chuẩn bị khuân ma túy nhưng chưa kịp nhận thì bị công an bắt giữ! Lộc khai ngoài phụ giúp Trung giao dịch ma túy, trước đó anh ta đã từng nhiều lần hỗ trợ một số tay buôn ma túy khác ở một số khu vực trên địa bàn thành phố.

Riêng Reo khai nhận trước khi bị bắt đã nhiều lần phụ giúp Lộc và Trung đi giao dịch ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả Lộc và Reo đều là con nghiện ma túy.