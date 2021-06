Phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng tại An Giang

Trong lúc cảnh sát khám xét nhà của 11 nghi can trong đường dây đánh bạc lớn nhất tỉnh An Giang, đã có thêm 8 người ra đầu thú.

Chiều 5/6, Công an tỉnh An Giang tạm giữ bà Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) và nhiều người liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại tỉnh này.

Cảnh sát khám xét nhà của bà Nguyễn Thị Thủy Liên. Ảnh: Phạm Giang.

Sáng cùng ngày, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ huy lực lượng phá chuyên án đánh bạc mang bí số 321L. Hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt khám xét nơi ở của bà Liên và 10 người khác tại TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn.

Tại nhà của 11 nghi can, cảnh sát tạm giữ khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng và rất nhiều phơi ghi lô đề... Cơ quan điều tra còn tạm giữ của Liên và các nghi can trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Phạm Giang.

Qua kiểm tra sao kê tài khoản của Liên, cơ quan chức năng ghi nhận từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch của nghi can với khoảng 60 người trong đường dây đánh bạc là trên 50 tỷ đồng .

Trong lúc công an khám xét nhà của 11 nghi can, 8 người khác trong đường dây cờ bạc này xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật.