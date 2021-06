Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ

Tân cùng đồng bọn thành lập đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề qua mạng xã hội. Số tiền họ giao dịch hơn một tỷ đồng.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc Công an huyện Quảng Xương vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề do Ngô Đức Tân (32 tuổi, trú xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 người trong đường dây này về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tân, Trường, Định,Thủy (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Những bị can này gồm: Ngô Đức Tân; Nguyễn Văn Trường (32 tuổi); Thạch Thị Thủy (41 tuổi, cùng trú xã Quảng Nham) và Trịnh Văn Định (23 tuổi, trú xã Quảng Thạch).

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân cùng 15 người trên địa bàn 2 xã Quảng Nham và Quảng Thạch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề qua mạng xã hội.

Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này hơn một tỷ đồng. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của những người có liên quan khác.