Phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 80 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá chuyên án đánh bạc qua mạng, tổng số tiền giao dịch lên đến 80 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an TP Đồng Hới, công an các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa đồng loạt triển khai lực lượng, chia thành 14 tổ công tác với khoảng hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đấu tranh chuyên án 2021B đối với nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu thập các tài liệu, dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên mà đối tượng đánh bạc đã sử dụng.

Những người này thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp Master, thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền agbong88.com, va88pro.com, viva88.net… và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nhóm người trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Lực lượng công an đã triệu tập, đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 24 người hoạt động đánh bạc tại TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa, tạm giữ hình sự 14 đối tượng.

Tổng số điểm giao dịch qua mạng Internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 9 đến nay khoảng 80 tỷ đồng .

Tang vật thu giữ hơn 114 triệu đồng, 21 điện thoại di động, máy tính các loại, 2 ôtô và gần 1.000 trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng Internet.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, nhiều cách thức để xóa dấu vết, ẩn danh, móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh ở phía bắc, lôi kéo nhiều đối tượng ở địa bàn TP Đồng Hới, Tuyên Hóa, Bố Trạch tham gia đường dây.

Hiện vụ việc được điều tra mở rộng.