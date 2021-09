Phá đường dây đánh bạc qua mạng liên quan số tiền 21 tỷ

Các giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản master GJ6201 do Nguyễn Tấn Kim điều hành khoảng 600.000 điểm, tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng.

Tối 7/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người trong một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc được khám phá chiều cùng ngày.

Theo thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên, từ công tác nắm tình hình trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, các trinh sát ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên xác định người cầm đầu đường dây này có tên là Nguyễn Tấn Kim.

Sáng 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa, Công an thị xã Đông Hòa và Công an huyện Phú Hòa đồng loạt triệu tập 14 nghi can có liên quan đường dây đánh bạc nêu trên để đấu tranh khai thác.

Qua đó đã xác định các giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản master GJ6201 do Nguyễn Tấn Kim điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 khoảng 600.000 điểm, tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng .

Thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết từ nguồn chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh khai thác các nghi can đã xác định 7 người có dấu hiệu tội Đánh bạc.

Đó là Nguyễn Tấn Kim (42 tuổi, phường 2, TP Tuy Hòa), Nguyễn Dương Thế Hùng (38 tuổi, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), Dương Trọng Nhân (33 tuổi, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), Trương Lý Hài (39 tuổi, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Lê Tự Chương (39 tuổi, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) và Trần Ngọc Hin (36 tuổi, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa).

Cùng với việc ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 7 người nêu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò hành vi của từng người.