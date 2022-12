Phá đường dây cờ bạc giao dịch gần 3.000 tỷ đồng

Cấu kết với một số người Việt Nam tại Campuchia, Nguyễn Thành Cương là đại lý cấp 1 của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài với số lượng lớn người tham gia.

Sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng Internet.

Các tổ công tác đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 người tại các tỉnh, thành phố, gồm Hưng Yên, Bình Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng; thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm điện thoại di động; thẻ ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm.

Các nghi phạm trong vụ án.

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2020, do Nguyễn Thành Cương (SN 1996, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Nơi ở hiện tại: Khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Cấu kết với một số người Việt Nam tại Campuchia, Cương là “đại lý” cấp 1 của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài với số lượng lớn người tham gia chơi hiện nay như: Nohu.club; R88; M88; W88; B29…

Mọi giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các nghi phạm trong đường dây đều thực hiện thông qua các trạng mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Bước đầu, CQĐT đã làm rõ số tiền các nghi phạm giao dịch lên đến gần 3.000 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 người, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các nghi phạm có liên quan.