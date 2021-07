Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 triệu đồng ở Tây Ninh

Kiểm tra bất ngờ quán cà phê trên địa bàn huyện Tân Châu (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện nhóm 13 người đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Đỗ Khắc Nhất (34 tuổi), Vũ Đức Nghị (39 tuổi) và Phạm Hoài Dương (40 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Nhóm cá cược bóng đá qua mạng bị công an bắt giữ. Ảnh: M.N.

Theo cơ quan điều tra, tối 29/6, Công an huyện Tân Châu phối hợp Công an xã Tân Hà kiểm tra bất ngờ quán cà phê tại ấp Tân Dũng. Tại đây, công an bắt quả tang 13 người đang cá cược bóng đá qua mạng, thu giữ 43,7 triệu đồng, 13 điện thoại di động chứa nội dung tin nhắn cá cược hơn 250 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhân dịp vòng chung kết bóng đá châu Âu và bóng đá Nam Mỹ đang diễn ra, Nhất, Nghị, Dương lên mạng xem lịch thi đấu và tỷ lệ cá cược.

Sau đó, cả 3 điện thoại cho các con bạc ngụ tại huyện Tân Châu để nhận cá cược từng trận bóng.

Tổng số tiền cá cược mỗi trận hơn 300 triệu đồng. Nhật, Nghị và Dương sẽ thu lợi 10% trên tổng số tiền cá cược và thanh toán tiền thắng, thua cho con bạc.