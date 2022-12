Phá đường dây cá độ bóng đá 65 tỷ đồng ở Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam đã làm việc với 23 người có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Nhóm người đánh bạc với số tiền khoảng 65 tỷ đồng trong vòng một tháng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng đánh bạc.

Thời gian qua, tình trạng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn biến khá phức tạp, nhất là thời điểm diễn ra World Cup 2022. Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&CNC) Công an tỉnh Quảng Nam xác định nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành đã liên hệ đăng ký tài khoản cá độ trên trang bong88.com và phân thành nhiều tài khoản cá độ có cấp độ thấp hơn để tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Quá trình hoạt động, những người này sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội như messenger, Telegram.. để nhắn tin, gọi điện, thường xuyên thay đổi số điện thoại để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng (đa số dùng sim rác) để đối phó với cơ quan công an.

Nhận thấy hành vi của những người này gây nguy hiểm cho xã hội, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ngày 5/12, Phòng ANM&CNC Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo giám đốc công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh, triệt phá hoạt động nêu trên.

Ngày 7/12, Phòng ANM&CNC Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Công an TP Tam Kỳ và Công an huyện Núi Thành đồng loạt tiến hành triệu tập, làm việc với 23 người có liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Qua làm việc và trích xuất dữ liệu từ các tài khoản các độ bóng đá cho thấy tổng số tiền những người này tổ chức đánh bạc từ ngày 11/11 đến lúc bị phát hiện khoảng 65 tỷ đồng .

Cụ thể, tại địa bàn TP Tam Kỳ, Trương Công Tự (1991), Võ Công Danh (1993) có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Cao Văn Nghĩa (1983), Lê Thanh Hải Vương (1983), Lương Hoài Vũ (1980), Trương Công Xin (1980) có hành vi Đánh bạc. Tại địa bàn huyện Núi Thành, Trần Văn Chung (1985) và Phạm Đức Đại (1986) có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; các đối tượng: Trần Minh Phong (1984), Phan Tại Thiện (1975), Ngô Minh Trí (1983), Lê Quang Dũng (1960), Nguyễn Trọng Viên (1989), Ngô Hùng Phương (1976), Ngô Thiên Hoàng (1977), Võ Văn An (1991), Bùi Văn Đại (1985), Nguyễn Minh Thắng (1993), Bùi Văn Bình (2005), Đinh Văn Tùng (1993), Võ Quốc Cường (1985), Châu Ngọc Quân (1994) có hành vi Đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, cơ quan điều tra thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 13 người gồm: Trương Công Tự, Võ Công Danh, Lương Hoài Vũ, Trương Công Xin, Cao Văn Nghĩa, Bùi Văn Đại, Võ Văn An, Nguyễn Minh Thắng, Phan Tại Thiện, Ngô Minh Trí, Nguyễn Trọng Viên, Phạm Đức Đại, Nguyễn Tấn Bảo.

Lực lượng công an còn thu giữ 21 điện thoại di động, 3 laptop, trích xuất khoảng 3.000 trang tài liệu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc của các đối tượng. Hiện vụ việc đã được Phòng ANM&CNC Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.