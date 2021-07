Phá đường dây cá độ 200 triệu đồng mỗi trận bóng đá

Thức cùng 11 người khác thiết lập đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá cược hơn 200 triệu đồng cho mỗi trận đấu. Đến khi bị bắt, nhóm này thu lời hơn 1,3 tỷ đồng.

Chiều 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Quảng Xương đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet do Lê Thiên Thức (23 tuổi, trú khu phố Tân Tú, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Cùng với Thức, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 5 người khác, gồm Bùi Văn Sử (23 tuổi), Lê Thiên Dũng (36 tuổi, cùng ở thị trấn Tân Phong), Nguyễn Viết Lâm (24 tuổi, trú huyện Thường Xuân) và Phạm Thanh Hoàng (28 tuổi, trú TP Thanh Hóa).

Thức, Sử, Dũng, Lâm và Hoàng (trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm này bị bắt giữ và triệu tập rạng sáng 28/6 để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo công an, từ đầu mùa giải Euro 2020, Lê Thiên Thức câu kết với 11 người khác để thiết lập đường dây cá độ.