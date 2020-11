Phá đường dây buôn lậu vàng, Công an An Giang được thưởng nóng

Lãnh đạo tỉnh An Giang vừa khen thưởng lực lượng công an địa phương về thành tích triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Sáng 4/11, ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, thưởng nóng 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang do có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nhóm buôn lậu 51 kg vàng 9999.

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang trao khen cho công an tỉnh. Ảnh: Tiến Tầm.

Trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vây bắt nhóm người đi xuồng máy từ Campuchia vào Việt Nam.

Tại khu vực phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, cảnh sát bắt quả tang Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và gói nylon màu đen chứa 51 kg kim loại màu vàng.

Số vàng được cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng được Công an tỉnh An Giang bắt giữ là vàng 9999.

Sau khi Hải bị bắt giữ, 3 nghi can khác đã ra đầu thú. Công an đang mở rộng điều tra vụ án.