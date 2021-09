Pha đóng thế đắt giá nhất lịch sử

Diễn viên đóng thế được trả lương trung bình 34.873 USD/năm. Pha đóng thế đắt nhất thuộc về khoảnh khắc nhảy khỏi tòa tháp cao 553 m của Dar Robinson, trị giá 150.000 USD.

Theo Daily Mail, ngày 14/9, ngôi sao Michelle Keegan đăng tải loạt ảnh chụp với các diễn viên đóng thế trong series Brassic. Cô cảm ơn khi có họ cùng đồng hành trong quá trình quay phim.

"Chúng tôi đã tự thực hiện các pha hành động, cho đến khi chuyên gia xuất hiện - đó là ngôi sao đóng thế", Keegan viết và tri ân những người có vẻ ngoài như "sinh đôi" với dàn diễn viên chính.

Michelle Keegan (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng dàn diễn viên đóng thế trong phim. Ảnh: @michellekeegan.

Manchester Evening News đưa tin Michelle Keegan đang ở Lower Kersal, Anh quay phần mới nhất của Brassic. Khán giả dự đoán phim sẽ có những trường đoạn hành động đẹp mắt vì Keegan và các sao đóng thế liên tục được trông thấy vẻ ngoài lấm lem, bầm dập.

Thù lao của diễn viên đóng thế

Dựa trên số liệu Ziprecruiter cung cấp, từ tháng 9/2021, lương trung bình của một diễn viên đóng thế là 34.873 USD /năm, tương đương 671 USD /tuần hoặc 2.906 USD /tháng. Trang này thống kê người có thù lao hàng năm cao nhất tới 64.500 USD và thấp nhất là 15.000 USD .

Tờ Job Monkey cho biết cascadeur lao động cực khổ 14 tiếng mỗi ngày suốt nhiều tháng. Ngoài kinh nghiệm và tên tuổi, thu nhập của họ còn phụ thuộc vào số phim được mời và độ mạo hiểm của mỗi pha hành động.

Cảnh thế thân được trả cát-xê cao nhất đến nay thuộc về khoảnh khắc nhảy khỏi tòa tháp cao 553 m ở Toronto (Canada). Cảnh này xuất hiện trong tác phẩm Highpoint (quay năm 1979), do ngôi sao đóng thế huyền thoại Dar Robinson (thế vai cho tài tử Christopher Plummer) thực hiện với mức giá 150.000 USD .

Huyền thoại đóng thế Dar Robinson chấp nhận đóng phân cảnh nhảy từ độ cao 553 m xuống đất vào năm 1979. Ảnh: Spiegel.

The Sun cho hay số lượng diễn viên đóng thế ngày càng đông do nhu cầu tăng cao. Mỗi năm, Hollywood sản xuất hàng trăm bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm hành động được ra đời.

Cascadeur phải ký cam kết chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ tai nạn nào trong quá trình quay phim. Do vậy, nếu họ gặp chấn thương hoặc đáng buồn hơn là qua đời, thì chính họ bị thiệt, chứ không phải ông chủ hãng phim.

Trước quy định này, các chuyên gia người Anh đã thành lập Hiệp hội dành cho diễn viên đóng thế. Ở đó, diễn viên được công nhận giá trị và được mua bảo hiểm tính mạng bởi công ty Lloyds of London.

Bộ quy tắc an toàn về sức khỏe đã bắt đầu có hiệu lực. Lương và những khoản phúc lợi khác của diễn viên đóng thế đều được tăng lên. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa những mối đe dọa sẽ ngừng rình rập sự nghiệp của họ.

Đóng thế sao Hollywood, giỏi hành động thôi chưa đủ

Theo định nghĩa của Wise Geek, diễn viên đóng thế (stunt person hoặc cascadeur) được đào tạo để thực hiện những cảnh nguy hiểm trong phim điện ảnh hoặc truyền hình, bao gồm các vụ tai nạn xe hơi, ngã từ trên cao, nhảy dù, kéo ngã (ví dụ ngã ngựa), các vụ nổ...

Ra đời và phát triển như một nghề chuyên nghiệp vào đầu năm 1900 đến 1960, cascadeur phải trải qua các khóa huấn luyện võ thuật, kỹ năng sân khấu, và quan trọng hơn cả là "tinh thần thép" cũng như sức khỏe vượt trội.

Thông thường, cascadeur sẽ được trang bị đồ bảo hộ, nhưng dĩ nhiên không tránh khỏi rủi ro, nhất là khi họ thực hiện đóng thế trước khán giả xem trực tiếp. Lúc này, người xem có thể tận mắt chứng kiến cascadeur phô diễn tài năng ra sao.

Bobby Holland Hanton (trái) Caitlin Burles theo sát chế độ dinh dưỡng, tập luyện của ngôi sao mà họ sẽ đóng thế. Ảnh: Pinterest/@caitlinburles.

Bên cạnh khả năng chuyên môn, cascadeur còn đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe khác, tùy từng nhân vật hoặc phim mà họ đóng. Hồi tháng 4, sao đóng thế Bobby Holland Hanton đã vất vả tập luyện, ăn uống để tăng 10 kg, sao cho ngoại hình giống Chris Hemsworth nhất.

Trước thời điểm quay Thor: Love and Thunder ở Sydney, Australia, Hanton đã dành khoảng 8 tuần để tăng từ 85 lên 95 kg, phần lớn là khối lượng cơ nạc, lượng mỡ chỉ chiếm 5%. "Chris tuyên bố nhân vật Thor sẽ to lớn đúng nghĩa đen. Bởi vậy tôi cũng phải thay đổi một chút", Hanton nói.

Tương tự, bóng hồng Caitlin Burles gấp rút điều chỉnh cân nặng để vừa với trang phục bó sát mà Gal Gadot mặc trong Wonder Woman.

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở đoạn để lộ chân tay trong The Royals, Kerri Parker (đóng thế Elizabeth Hurley) đã tốn hàng tháng trời ép cân, ăn uống kiêng khem để đảm bảo độ mảnh mai giống bản gốc.

Bạn trai đã phản đối, ghen tuông khi thấy Parker đóng thế pha mạo hiểm hay cảnh nóng trên màn ảnh. Dẫu vậy, cô chấp nhận hy sinh tình yêu để trở thành sao đóng thế hàng đầu nước Anh.

Nghề cascadeur - liều lĩnh và rủi ro

Chấp nhận làm cascadeur đồng nghĩa đối mặt rủi ro, nguy hiểm, đôi khi chạm đến lằn ranh sự sống và cái chết. Những vụ tai nạn phim trường thảm khốc là minh chứng thực tế cho điều này.

Cuối tháng 6, The Sun có bài phỏng vấn Rocky Taylor - người đàn ông đang đóng thế Tom Cruise trong Mission: Impossible 7. Taylor được gọi là "kẻ liều lĩnh nhất nước Anh" khi thực hiện các cảnh khiến khán giả thót tim.

Nhưng tham gia Death Wish 3 cách đây 36 năm mới là trải nghiệm kinh hoàng nhất của ông. Taylor kể trong một cảnh quay, Michael Winner - đạo diễn phim - ra lệnh đốt lửa ngay khi Taylor nhảy khỏi tòa nhà cao hơn 5 m mà trước đó không nhắc việc này trong kịch bản. Thời khắc ấy, ông đứng trước hai lựa chọn táo bạo: mặc kệ số phận hoặc lao nhanh khỏi ngọn lửa. Cuối cùng, ông nhảy mạnh xuống đất và bị gãy lưng, xương chậu, bỏng ở mặt, cánh tay.

"Tôi biết rằng mình phải nhảy. Khi nhảy, tôi đã đập mạnh xuống đất và cảm giác đau đến thấu ruột gan", Taylor hồi tưởng. Nỗi ám ảnh đã được ông thuật lại trong phim tài liệu Hollywood Bulldogs: The Rise and Falls of the Great British Stuntman phát hành gần đây.

Rocky Taylor mất nhiều tháng để hồi phục sau tai nạn đóng thế. Ảnh: The Sun.

Khán giả bất ngờ khi biết siêu sao hành động The Rock cũng có cascadeur riêng. Người thế thân anh không ai khác là Tanoai Reed, em họ của nam diễn viên. Cả hai tương đồng nhau từ chiều cao trên 1,9 m, ngoại hình cường tráng với khối cơ bắp cuồn cuộn, đầu trọc bóng loáng.

Thay anh họ xông pha vào cảnh mạo hiểm đã hơn 2 thập kỷ, Reed không tránh khỏi chấn thương. Anh thừa nhận số lần bị gãy xương, đứt gân và giãn dây chằng là không đếm xuể.

Cascadeur Reed được báo cáo bị gãy cổ tay khi đóng Fast & Furious 7. Ê-kíp Hobbs & Shaw cũng chứng kiến cảnh tượng nam diễn viên bị gãy xương sườn. "Vì bị gãy xương, tôi gặp khó khăn trong việc tập luyện. Tuy nhiên, tôi đam mê công việc này. Tôi nghĩ mình đã chiến thắng bản thân suốt 25 năm qua", Reed tâm sự.

Theo Screenrant, nhà sản xuất Resident Evil: The Final Chapter (2016) đã bị khởi kiện khi để xảy ra vụ diễn viên đóng thế Olivia Jackson gặp nạn, phải cắt bỏ một bên ngón cái và bị liệt tay trái.

Cụ thể, Jackson được giao điều khiển môtô phân khối lớn với tốc độ 70km/h. Nhưng do khâu hậu kỳ có sai sót nên cô đã va chạm mạnh với thiết bị ghi hình đặt lệch vị trí. Vụ việc đến nay vẫn âm ỉ trong giới làm phim Hollywood.

David Holmes - người đóng thế Daniel Radcliffe trong phim Harry Potter - phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Nhiều năm sau này, đoàn phim Sky Riders cũng ám ảnh chuyện một thành viên đã chết vì bỏng sau vụ nổ.

Với cảnh xông pha khó nhằn đòi hỏi độ can đảm cao, Keanu Reeves, Robert Pattinson, Will Smith, Emilia Clarke, Hugh Jackman, Jennifer Lopez... cũng đều nhờ đến cascadeur. Và người đóng thế luôn phải chấp nhận đối diện với chấn thương dù nhỏ hay nghiêm trọng.