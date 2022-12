Phá điểm cá độ bóng đá World Cup 2022

Khoảng 0h15 ngày 10/12, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá World Cup 2022 do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980, huyện Tân Châu) cầm đầu.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Châu đã đột kích căn nhà của Hiếu tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu. Tại đây, công an bắt quả tang Hiếu đang tổ chức cá cược bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2022 cho hơn 20 người tham gia. Công an thu giữ 20 điện thoại di động, máy chiếu.

Những người bị bắt giữ.

Qua điều tra, Hiếu thừa nhận đã mua tài khoản của trang mạng về cá cược bóng đá với các con bạc khác trên địa bàn. Công an huyện Tân Châu bước đầu xác định, số tiền giao dịch chung chi trên trang mạng do Hiếu tổ chức hơn 300 triệu đồng.