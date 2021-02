Phá chuyên án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngoài dùng ôtô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón, nhóm phạm pháp còn trang bị chứng minh nhân dân giả, có người Việt Nam đi kèm.

Ngày 8/2, Công an Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh này phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 người.

Sau một thời gian điều tra, từ ngày 28/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng song song tại địa bàn 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa vây bắt quả tang các nghi phạm đang vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an bắt quả tang Phan Thị Chuân (47 tuổi, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đang sử dụng ôtô vận chuyển đối tượng Li Zhi Kai (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồng thời, tại tỉnh Khánh Hòa, một mũi công tác khác của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của Hà Văn Quốc Trọng (29 tuổi, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (27 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên).

Từ tháng 11/2020 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn nhận người từ Trung Quốc, những người này tách nhỏ số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, chia nhiều chặng đường khác nhau, dùng ôtô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, trang bị chứng minh nhân dân giả, có người Việt Nam đi kèm.

Tất cả đều có xe đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để tìm cách đối phó qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường. Với phương thức thủ đoạn trên đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, xét nghiệm PCR nhóm này đều có kết quả âm tính.

Phan Thị Chuân và LiZhi Kai được cách ly tập trung theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt giữ ba người trên.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Theo chúng tôi, cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng về những hành vi, những thủ đoạn, những phương thức hoạt động mới của nhóm người phạm pháp. Thứ hai, là toàn thể nhân dân phải có động thái đoàn kết và khai báo đầy đủ những thông tin qua những trang truyền thông của UBND Thừa Thiên - Huế và qua sự động viên của các lực lượng cảnh sát tại cơ sở sẽ quản lý chặt, làm giảm bớt, thậm chí kết thúc những hoạt động nhập cảnh trái phép từ các nước như Trung Quốc về Việt Nam".