Phá án trộm xe từ chiếc điện thoại cài định vị

Tìm manh mối định vị của chiếc smartphone trong cốp xe máy bị mất cắp, cảnh sát bắt giữ tên trộm và người mua chiếc xe này.

Ngày 26/3, Công an quận Ba Đình tạm giữ hình sự Nguyễn Từ Thanh (40 tuổi, trú Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: CA Hà Nội.

Liên quan vụ án, Vũ Thị Hoa (41 tuổi, quê Nam Định) bị tạm giữ để điều tra việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trưa 21/3, Công an phường Liễu Giai nhận tin báo án về việc ông C. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị kẻ gian trộm chiếc xe máy Honda Future Neo để trên vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng. Theo ông C., trong cốp xe có một điện thoại Samsung.

Lần manh mối qua định vị điện thoại, cảnh sát phát hiện chiếc smartphone đang ở ngõ 218 Đội Cấn. Đến chiều cùng ngày, Công an phường Liễu Giai tìm ra chiếc xe của ông C. được cất giấu trong một căn nhà ở ngõ 218 Đội Cấn.

Làm việc với công an, chủ nhà là Vũ Thị Hoa khai mua xe máy trên của Nguyễn Từ Thanh. Chiều 21/3, cảnh sát hình sự bắt giữ tên trộm.

Mở rộng vụ án, Công an quận Ba Đình thu giữ thêm 2 xe máy do Thanh trộm cắp trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và phường Thành Công, Ba Đình.