Peugeot khẳng định vị thế trong phân khúc xe châu Âu

Trong suốt hơn 210 năm lịch sử, Peugeot đã khẳng định vị thế trên thị trường nhờ thương hiệu uy tín và những sản phẩm chất lượng.

Trải qua hơn 2 thế kỷ với khởi đầu từ một xưởng đúc thép sản xuất nên các vật dụng như máy xay cà phê, lò xo, cưa và xe đạp… Peugeot đã trở thành một trong những thương hiệu ôtô nổi tiếng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, những mẫu xe Peugeot chất lượng, thiết kế hiện đại và nội thất tiện nghi đã khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc xe châu Âu.

Uy tín đã được khẳng định

Năm 1889, Peugeot đã giới thiệu xe cơ giới đầu tiên của hãng mang tên Serpollet-Peugeot, đây cũng được coi là mẫu ôtô đầu tiên của thương hiệu. Năm 1890, mẫu xe ba bánh sử dụng động cơ hơi nước này được thay thế bằng chiếc xe bốn bánh với động cơ đốt trong chạy xăng. Sau đó, những dòng xe khác nhau của Peugeot lần lượt ra đời và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ khách hàng.

Tiêu biểu là Peugeot 201 - mẫu xe Peugeot đầu tiên sử dụng hệ thống tên 3 chữ số với số 0 ở giữa - đã mang về doanh thu lớn cho hãng. Đây cũng là dấu mốc giúp Peugeot chuyển mình từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ sang sản xuất hàng loạt. Bên cạnh đó, hệ thống đặt tên độc đáo này cũng đã trở thành một nét đặc trưng mà thương hiệu đã giữ gìn cho đến tận ngày nay.

Serpollet-Peugeot - mẫu ôtô đầu tiên của thương hiệu.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Peugeot tiếp tục phát triển vững mạnh và trở nên quen thuộc với khách hàng nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ uy tín. Peugeot đạt nhiều giải thưởng danh giá, nhận được sự tín nhiệm từ giới chuyên môn và người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Cụ thể, mẫu xe Peugeot 3008 đã giành hơn 70 giải thưởng bao gồm những danh hiệu như: “Car of the Year in Europe 2017”, “Grand Prix for the best interior”, “Best Mid-Size SUV 2017”Best Crossover” (trong năm 2017 và 2018), “New Car of the Year 2019” của tạp chí AutoTrader. Trong khi đó, Mẫu xe Peugeot 2008 cũng nhận giải thưởng “Best Urban SUV 2021” trong cuộc bình chọn Women’s World Car of the Year của người dùng nữ.

Lựa chọn tin cậy cho khách hàng Việt

Tại Việt Nam, Peugeot là một trong những hãng xe được ưa chuộng nhất hiện nay. Theo số liệu của VAMA, hãng xe đến từ nước Pháp đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để dẫn đầu phân khúc xe châu Âu với doanh số ấn tượng: Gần 7.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2022.

Doanh số của Peugeot tại thị trường Việt Nam luôn tăng trưởng nhờ những mẫu xe có ngoại thất sang trọng và khác biệt, nội thất tinh tế, hiện đại với cảm giác lái thú vị và khả năng vận hành mạnh mẽ. Đại diện tiêu biểu là bộ ba SUV bao gồm Peugeot 2008, Peugeot 3008 và Peugeot 5008.

Bộ 3 SUV Peugeot thế hệ mới.

3 mẫu xe đến từ nước Pháp đều sở hữu khoang lái Peugeot i-Cockpit với công nghệ tân tiến. Cụ thể, xe được thiết kế công thái học trực quan, hướng về người lái. Vô lăng D-cut nhỏ gọn, màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm cũng như màn hình kỹ thuật số hỗ trợ người dùng dễ dàng tùy biến thông tin. Bên cạnh đó, các phím chức năng mô phỏng phím đàn piano cũng góp phần làm tăng thêm vẻ độc đáo và tinh tế cho xe.

Không gian cabin của xe được tối ưu giúp người dùng cảm nhận sự rộng rãi và thoải mái. Một đặc điểm ấn tượng khác của bộ 3 SUV Peugeot chính là hàng ghế sau có khả năng gập mở dễ dàng, hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh linh hoạt không gian khoang hành lý để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Khoang nội thất được ứng dụng triết lý thiết kế Peugeot i-Cockpit.

Về ngoại thất, bộ 3 SUV Peugeot sở hữu chung bộ ADN nổi tiếng đến từ thương hiệu. Ở phần đầu xe, dải đèn ban ngày với hình tượng nanh sư tử độc đáo, bên cạnh đó là lưới tản nhiệt nằm ngang tạo cảm giác năng động và khác biệt. Mặt khác, thiết kế đuôi xe được cách điệu với cụm đèn hậu 3D mô phỏng 3 móng vuốt sư tử kết hợp dải ngang màu đen bóng nối liền giúp tổng thể xe trở nên liền mạch hơn.

Không chỉ sở hữu thiết kế nổi bật và trang bị hiện đại, các mẫu xe của Peugeot còn mang tới cho người dùng cảm giác lái êm ái, mượt mà với hộp số tự động 6 cấp EAT6 cùng nền tảng khung gầm vững chắc giúp gia tăng sự ổn định, giảm rung và tiếng ồn. Peugeot 2008 được lắp đặt động cơ Turbo Puretech sản sinh công suất đến 133 hp trong khi Peugeot 3008 và Peugeot 5008 có động cơ Prince Engine giúp xe đạt công suất lên tới 165 hp. Cả Turbo PureTech và Prince Engine đều đã được nhận giải “Động cơ của năm” do Automotive Magazines tổ chức.

Các mẫu xe Peugeot mang đến cảm giác lái mượt mà.

Đặc biệt, 3 mẫu xe đều có gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn gồm: Hệ thống giám sát điểm mù chủ động, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, hệ thống cảnh báo người lái tập trung, camera lùi 180 độ.

Ngoài ra, hệ thống Advanced Grip Control trên Peugeot 3008 và Peugeot 5008 giúp xe tăng độ bám đường trên mọi địa hình bằng cách tự động kích hoạt chế độ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn. Gói công nghệ hỗ trợ này sẽ giúp người lái tự tin hơn trên mọi hành trình. Các mẫu xe thuộc thương hiệu Peugeot được Thaco Auto phân phối với đa dạng phiên bản và tùy chọn màu sắc mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

Nhân dịp cuối năm, Peugeot triển khai nhiều ưu đãi có tổng giá trị lên đến 90 triệu đồng cho khách hàng mua xe, bao gồm ưu đãi giá và quà tặng bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi). Bên cạnh đó, hãng cũng có lợi thế về nguồn cung có sẵn và khả năng giao xe ngay cho khách hàng. Có thể thấy rằng đây chính là cơ hội vàng để sở hữu một mẫu xe Peugeot thời thượng và đẳng cấp.