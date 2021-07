Peugeot 3008 2021 thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt

Mẫu SUV Peugeot 3008 2021 có mặt tại các showroom đại lý của Thaco Auto và sẵn sàng giao đến tay khách hàng. Xe được trưng bày 2 phiên bản với giá bán ưu đãi từ 989 triệu đồng.

Không lâu sau khi được giới thiệu tại Việt Nam, 2 phiên bản của New Peugeot 3008 AL (Allure) và New Peugeot 3008 AT (Active) đã được trưng bày tại hệ thống showroom đại lý Peugeot trên toàn quốc. Ở phiên bản mới này, Peugeot mang tới 6 tùy chọn màu sắc. Trong đó, có 3 tùy chọn màu sắc mới là cam Fusion, xanh Emerald và xám Platinum.

Với những nâng cấp đáng kể về thiết kế và công nghệ, Peugeot 3008 2021 thu hút được nhiều sự quan tâm của các khách hàng Việt.

Peugeot 3008 2021 trưng bày tại showroom Peugeot và sẵn sàng giao đến tay khách hàng.

Ngoại thất của Peugeot 3008 2021 sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe Pháp, qua đó giúp cho mẫu xe thêm phần nổi bật. Ngôn ngữ thiết kế mới này đã được áp dụng trên dòng xe Peugeot 2008 2021 và nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng.

Điểm nhấn nổi bật nhất ở ngoại thất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế “tràn viền” hiện đại kết hợp cùng cụm đèn trước dạng LED kiểu dáng mới, đèn ban ngày hình nanh sư tử ấn tượng, trong khi phần đuôi xe được tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu 3D dạng móng vuốt sư tử.

Điểm nhấn nổi bật nhất ở ngoại thất là phần đầu xe được thiết kế mới với lưới tản nhiệt “tràn viền” đi cùng cụm đèn dạng “nanh sử tử” ấn tượng.

Nếu ngoại thất có những tinh chỉnh ấn tượng, thì không gian nội thất của xe vẫn duy trì triết lý thiết kế Peugeot New i-Cockpit đang được khách hàng ưa chuộng như phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, hãng xe Pháp cũng đã nâng cấp về tiện nghi nhằm mang đến trải nghiệm lái tốt hơn cho khách hàng. Đáng chú ý, cốp điện được trang bị ở cả 2 phiên bản.

Riêng ở phiên bản 3008 AL, Peugeot còn nâng cấp màn hình trung tâm từ 8-inch thành 10-inch, ngoài ra trang bị thêm ghế hành khách chỉnh điện, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và gói an toàn thông minh ADAS (bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và nhắc nhở người lái tập trung).

Mẫu xe có nội thất tiện nghi và hiện đại cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.

Hai phiên bản của Peugeot 3008 2021 được trang bị động cơ tăng áp 1.6L THP (Turbo High Pressure) có khả năng sản sinh công suất cực đại 165 mã lực. Khối động cơ trên Peugeot 3008 2021 đạt mô-men xoắn cực đại 245 Nm từ vòng tua 1.400 vòng/phút và duy trì đến 4.600 vòng/phút, mang đến khả năng vận hành ấn tượng.

Đi cùng động cơ là hộp số tự động 6 cấp EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6-speed) tích hợp công nghệ chuyển số nhanh Quickshift và hệ dẫn động cầu trước. Sự kết hợp này sẽ cho người dùng trải nghiệm lái và kiểm soát tốc độ tốt hơn trong mọi điều kiện, kèm theo khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Peugeot 3008 2021 đã chính thức được trưng bày tại hệ thống showroom đại lý Peugeot trên toàn quốc. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và nhân viên, các showroom của Peugeot đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, do đó khách hàng có thể an tâm khi đến trải nghiệm trực tiếp Peugeot 3008 2021.

Bảng giá các phiên bản Peugeot 3008 2021 trong tháng 7.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Peugeot cũng có dịch vụ hỗ trợ và tư vấn thông qua các hình thức trực tuyến. Khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ với số hotline 19001101 hoặc fanpage chính thức của Peugeot Việt Nam: https://www.facebook.com/Peugeotvn để được hỗ trợ chi tiết.