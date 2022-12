Peugeot 2008 phiên bản mới với thiết kế hiện đại

Xu hướng mua xe của người Việt ngày càng tập trung vào các mẫu SUV nhỏ gọn và linh hoạt trong đô thị và Peugeot 2008 là cái tên tiêu biểu.

Với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng danh sách trang bị đa dạng, Peugeot 2008 phù hợp người dùng có phong cách sống trẻ trung và năng động, là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe sử dụng thường xuyên trong đô thị.

Peugeot 2008 là mẫu SUV nổi bật trong phân khúc B-SUV

Thiết kế trẻ trung, năng động

Peugeot 2008 tạo ấn tượng mạnh bởi thiết kế bắt mắt, với nhiều chi tiết sắc sảo và trẻ trung. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn được trang trí bằng các thanh crôm đặt ngang kết hợp cùng ốp cản trước màu bạc. Trong đó, điểm nhấn là hệ thống đèn định vị dạng LED mô phỏng móng vuốt và răng nanh của sư tử, đây cũng là đặc điểm nhận dạng của 2008 nói riêng và các dòng xe Peugeot nói chung. Các đường dập nổi phía trước táo bạo kết hợp nhiều chi tiết sơn đen mang lại cảm giác năng động.

Peugeot 2008 sở hữu thiết kế ấn tượng

Peugeot 2008 có kích thước tổng thể 4.300 x 1.770 x 1.550 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm lần lượt là 2.605 mm và 175 mm. Kích thước này giúp chiếc xe di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị.

Mâm xe có thiết kế 2 tông màu dạng 5 chấu theo phong cách Salamanca, kích thước mâm là 17 inch. Hông xe của Peugeot 2008 được tạo hình thể thao với các đường dập nổi sắc cạnh kết hợp cùng nhiều chi tiết tối màu cho cảm giác mạnh mẽ. Các chi tiết khác tạo điểm nhấn ở khu vực này là tay nắm cửa màu đen kết hợp mạ crôm và nẹp hông bên dưới màu bạc.

Phiên bản GT Line có một vài điểm khác biệt bên ngoài so với phiên bản Active như bộ nhận diện ở phần đầu bao gồm: Cụm đèn trước Full Led projector, lưới tản nhiệt mạ crôm và thanh giá nóc bên hông.

Nội thất hiện đại, giàu tiện nghi

Peugeot 2008 tiếp tục phát huy tính hiện đại với ngôn ngữ thiết kế i-Cockpit 3D, lấy cảm hứng từ cabin máy bay. Điều đầu tiên khiến nhiều người ấn tượng chính là màn hình đa thông tin hiển thị 3D độc đáo cùng vô lăng vát D-cut với 2 chấu ngang mang tới trải nghiệm thể thao, linh hoạt và khả năng cầm nắm chắc chắn hơn.

Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto được đặt nhô lên theo xu hướng hiện nay. Khu vực phía dưới màn hình trung tâm và khe gió là dàn phím điều chỉnh được thiết kế theo dạng phím đàn piano.

Khoang nội thất i-Cockpit 3D của Peugeot 2008

Bên cạnh đó, khoang nội thất cũng được bố trí đơn giản và phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt. Với ghế ngồi được bọc da cao cấp và ghế lái điện 6 hướng, người lái có thể tận hưởng sự thoải mái và tiện lợi mỗi khi ngồi trên xe.

Một số tiện nghi nổi bật khác bao gồm điều hòa tự động, phanh tay điện tử, đèn trang trí nội thất cùng hệ thống 6 loa sống động và ốp nội thất carbon thể thao.

Vận hành mạnh mẽ, an toàn tối ưu

Với động cơ 1.2L Turbo Puretech đạt giải “Động cơ của năm” 4 năm liên tiếp (2015-2018), Peugeot 2008 không hề lép vế trước bất kỳ đối thủ nào trong phân khúc về mặt thông số vận hành. Khối động cơ này có công suất 133 mã lực tại dải vòng tua 4.000-6.000 vòng/phút và có mô-men xoắn cực đại vượt trội 230 Nm ngay ở dải vòng tua thấp (1.750-3.500 vòng/phút). Kết hợp hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn chế độ lái và khối lượng nhẹ hơn đối thủ khoảng 135 kg, Peugeot 2008 cho cảm giác tăng tốc tốt và phấn khích hơn, cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả (4.7L/100 km đối với đường ngoài đô thị).

Về mặt an toàn, ngoài những tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA), 4 túi khí hay cân bằng điện tử (ESP), Peugeot 2008 còn được trang bị cảm biến va chạm phía trước và sau, camera lùi 180 độ giả lập toàn cảnh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp.

Đặc biệt, phiên bản GT Line được trang bị gói an toàn chủ động ADAS (Advanced Driver-Assistance System) như tính năng nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ, 6 túi khí và hệ thống phanh an toàn chủ động. Trong khi các biện pháp an toàn thụ động như túi khí hay dây đai an toàn chỉ phát huy tác dụng khi xe gặp sự cố, thì những trang bị trong gói an toàn chủ động ADAS giúp phát hiện và hỗ trợ giảm thiểu các nguy hiểm có thể xảy ra.

Peugeot 2008 sở hữu những tính năng an toàn vượt trội

Hệ thống ADAS hoạt động dựa trên các thông tin có được từ camera đa tính năng trên kính lái kết hợp các cảm biến được đặt trước và sau xe. Nhờ những thông tin được cung cấp về tình trạng giao thông xung quanh phương tiện, ADAS có khả năng phát hiện các nguy hiểm tiềm ẩn, từ đó đưa ra cảnh báo cũng như chủ động can thiệp trong trường hợp người lái bị mất tập trung.

Với giá bán 739-829 triệu đồng, Peugeot 2008 là một trong những lựa chọn hàng đầu trong nhóm SUV đô thị hiện nay. Hơn hết, đây là mẫu xe châu Âu hiếm hoi trong phân khúc, sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung, giàu công nghệ và thân thiện với môi trường đô thị. Peugeot 2008 đang có sẵn tại các hệ thống showroom Peugeot trên toàn quốc, đây được xem là “thời điểm vàng” để khách hàng sở hữu một chiếc xe sang trọng, độc đáo và tiện nghi.