Peugeot 2008 có đủ sức thay đổi cục diện phân khúc SUV hạng B?

Peugeot 2008 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe có giá bán 739-829 triệu đồng. Đây là mẫu xe mới nhất trong phân khúc SUV hạng B.

Thaco vừa chính thức cho ra mắt mẫu Peugeot 2008 tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với 2 phiên bản là Active và GT Line, giá bán lần lượt 739 triệu và 829 triệu đồng. Đây là mẫu xe cạnh tranh với Ford EcoSport, Hyundai Kona, Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross trong nhóm SUV hạng B.

Trước khi có Peugeot 2008, Toyota Corolla Cross và Kia Seltos là 2 mẫu xe thay phiên dẫn đầu về doanh số trong nhóm SUV đô thị hạng B. Với thiết kế mới và nhiều trang bị công nghệ, liệu mẫu SUV đến từ Pháp có đủ sức thay đổi cục diện trong cuộc cạnh tranh này không?

Lựa chọn mới cho người dùng

Trước năm 2020, người dùng đã quen thuộc với những cái tên như Hyundai Kona, Honda HR-V và Ford EcoSport. Gần đây thị trường đón nhận thêm những cái tên như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và mới nhất là Peugeot 2008.

Có thể thấy đây là phân khúc đang lên, xu hướng mua xe của người Việt ngày càng ưa chuộng các mẫu xe đa dụng nhỏ gọn và linh hoạt trong đô thị. Chính vì thế mà các hãng xe cũng đã mở rộng danh mục sản phẩm, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn trong nhóm SUV hạng B.

So với các đối thủ, Peugeot 2008 gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế bắt mắt, là model mới nhất trên thị trường. Ngoài những công nghệ an toàn cơ bản trên xe hạng B, Peugeot 2008 còn có hệ thống phanh khẩn cấp chủ động, một trang bị an toàn hiếm được áp dụng trong phân khúc này.

Trước mắt, sự xuất hiện của Peugeot 2008 bổ sung lựa chọn cho người dùng, đồng thời tăng tính cạnh tranh trong nhóm SUV hạng B. Hiện tại, phân khúc này có đến 6 cái tên, giá bán trải dài từ 599 triệu đến 910 triệu đồng.

Peugeot 2008 có giá bán cao

Với giá bán 739-829 triệu đồng, Peugeot 2008 thuộc nhóm có giá bán cao trong phân khúc SUV hạng B. Trong khi đó, Honda HR-V có giá 786-871 triệu đồng, Hyundai Kona giá 636-750 triệu đồng, Ford EcoSport có giá 603-686 triệu đồng và Kia Seltos là mẫu xe rẻ nhất với giá 599-719 triệu đồng.

Giá bán niêm yết của các mẫu SUV hạng B tại Việt Nam.

Toyota Corolla Cross có giá bán cao nhất (720-910 triệu đồng), thực tế đây là chiếc SUV nằm giữa phân khúc B và C. Xét về kích thước, Toyota Corolla Cross nhỉnh hơn những cái tên kể trên nhưng nhỏ hơn nhiều so với những mẫu xe hạng C.

Điểm mạnh giúp Kia Seltos, Hyundai Kona hay Ford EcoSport được ưa chuộng là nhờ giá bán dễ tiếp cận. Honda HR-V không mấy thành công vì giá bán ngang xe hạng C và thiết kế đã dần lỗi thời. Trong khi Toyota Corolla Cross phần nào chứng tỏ được vị thế khi 2 tháng liên tiếp lọt top 10 xe bán chạy nhất, ưu thế của mẫu xe này là trang bị đa dạng và kích thước tiệm cận xe hạng C nhưng giá bán rẻ hơn.

Nếu so với bản cao nhất của Honda HR-V và Toyota Corolla Cross, giá bán của Peugeot 2008 rẻ hơn 42 triệu và 162 triệu đồng. Đây được xem là một lợi thế của mẫu xe này trước 2 đối thủ trên. Ngoài ra, thiết kế lạ mắt, nội thất ấn tượng và trang bị an toàn vượt trội là điểm cộng của Peugeot 2008 nếu đặt cạnh Hyundai Kona, Ford EcoSport và Kia Seltos.

Peugeot 2008 khó thay đổi cục diện phân khúc

Nhìn chung, Peugeot 2008 là một lựa chọn đáng quan tâm trong phân khúc SUV hạng B, vốn ngày càng giàu tính cạnh tranh. Mẫu xe này có thiết kế bắt mắt, là mẫu xe lắp ráp trong nước nhưng được gắn mác châu Âu.

So với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ, thiết kế của Peugeot 2008 có phần "khác biệt" hơn. Những trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như cảm biến va chạm trước/sau, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phiên bản GT Line được trang bị thêm tính năng nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù thông minh, 6 túi khí và hệ thống phanh an toàn chủ động. Nhưng điều đó cũng đẩy giá bán của mẫu xe Pháp lên cao.

Doanh số phân khúc SUV hạng B ba tháng gần nhất. Đơn vị: chiếc

Kia Seltos và Toyota Corolla Cross đã gặt hái được những thành công nhất định, cả 2 đều là những mẫu xe hoàn toàn mới trên thị trường. Nếu Kia Seltos thành công nhờ giá bán rẻ nhất phân khúc, Toyota Corolla Cross lại sở hữu kích thước to lớn hơn đối thủ và là mẫu duy nhất trong phân khúc có bản hybrid.

Giá bán của Peugeot 2008 thuộc hàng cao nhất, nhưng những trang bị khác trên xe chưa đủ để tạo dấu ấn đặc biệt. Peugeot 2008 được trang bị động cơ 1.2L tăng áp, cho công suất 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Mức hiệu suất này không quá vượt trội.

Khi Hyundai Kona có phong độ thiếu ổn định, Ford EcoSport và Honda HR-V không còn mới mẻ trên thị trường, có thể Peugeot 2008 vẫn đủ sức chen chân vào top 3 mẫu SUV hạng B ăn khách nhất các tháng sau giống như Kia Seltos và Toyota Corolla Cross đã làm.

Dù kiểu dáng, trang bị an toàn và hiệu suất động cơ được người dùng quan tâm, nhưng giá bán vẫn là yếu tố quan trọng khi chọn mua xe. Chính vì thế, Peugeot 2008 là một lựa chọn mới, nhưng khó có thể làm thay đổi cục diện phân khúc nói chung. Mẫu xe này sẽ gặp khó trong việc trở thành "vua" doanh số khi giá bán cao là một trở ngại lớn.