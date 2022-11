Petrolimex lãi gần 190 tỷ đồng quý III

Trong quý III, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước ghi nhận doanh thu đạt 73.720 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Lãi sau thuế đạt gần 190 tỷ đồng.

Doanh thu quý III của Petrolimex đạt gần 74.000 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Theo đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu lên tới 73.720 tỷ đồng trong quý vừa qua, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Với hơn 50% thị phần trong nước, phần lớn mức tăng doanh thu kể trên của nhà bán lẻ này đến từ mảng kinh doanh xăng dầu. Tương tự, doanh thu hoạt động tài chính của Petrolimex trong quý gần nhất cũng ghi nhận 279 tỷ đồng , tăng 5,6%, chi phí tài chính tăng lên mức 319 tỷ đồng .

Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 25% và 31,5%, tiêu tốn của doanh nghiệp hơn 2.600 tỷ đồng .

Tuy vậy, nhờ nguồn thu tăng mạnh, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex quý vừa qua vẫn đạt hơn 302 tỷ đồng . Cộng thêm khoản lợi nhuận khác, nhà bán lẻ xăng dầu này báo lãi trước thuế gần 313 tỷ đồng trong quý III, cao gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2021.

Lãi sau thuế theo đó tăng tương ứng đạt gần 190 tỷ đồng , cao gấp 2,4 lần.

Tính đến cuối quý III, tổng giá trị hàng tồn kho của tập đoàn này đã giảm hơn 6.800 tỷ đồng , đạt mức gần 14.700 tỷ.

Tuy nhiên, giải trình việc lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng so với cùng kỳ, Petrolimex cho rằng do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu quý III đã phát sinh lỗ trong khi cùng kỳ có lãi (giảm hơn 300 tỷ đồng ).

Nguyên nhân đến từ giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường theo xu hướng giảm và chi phí khâu tạo nguồn, khâu lưu thông thực tế tăng cao hơn chi phí định mức theo quy định để tính giá cơ sở.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PETROLIMEX

Nhãn Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Doanh thu thuần tỷ đồng 38247 46589 34625 49372 67020 84397 73720 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 736 1514 80 701 442 -141 190

Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động khác quý III của nhà bán lẻ xăng dầu này đã tăng hơn 400 tỷ đồng so với cùng với nguyên nhân đến từ một số công ty con kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, nhiên liệu bay... trở lại hoạt động ổn định sau giai đoạn hậu Covid-19.

Ở hoạt động tài chính, lãnh đạo Petrolimex cũng cho biết lợi nhuận hoạt động này giảm so với cùng kỳ chủ yếu do phát sinh lỗ từ chênh lệch tỷ giá trong khi cùng kỳ có lãi. Nguyên nhân là tỷ giá có xu hướng tăng mạnh trong quý III, do đó Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá đối với USD lên +/-5% so với tỷ giá trung tâm.

Lũy kế 9 tháng, ông lớn xăng dầu này ghi nhận 225.697 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 88,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế lại chỉ đạt hơn 498 tỷ đồng , giảm mạnh so với cùng kỳ (chủ yếu do khoản lỗ ròng 141 tỷ đồng phát sinh trong quý II).

Năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 186.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 3.060 tỷ đồng . Theo đó, với kết quả 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đã hoàn thành vượt 21% kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ đạt 20% kế hoạch lợi nhuận.

Trong bối cảnh nguồn cung khó khăn, để đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu tại thị trường trong nước, Petrolimex đã phải tăng cường nhập khẩu, cung ứng vượt kế hoạch để bù đắp cho thiếu hụt từ các cửa hàng bán lẻ ngoài hệ thống.