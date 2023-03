Petfluencer - khi thú cưng nổi tiếng hơn con người

Petfluencer được trả rất nhiều tiền cho các hoạt động truyền thông xã hội và có cơ hội hợp tác với các thương hiệu xa xỉ.

Petfluencer /ˈpɛtfluənsər/ (danh từ): (Tạm dịch) Thú cưng có tầm ảnh hưởng

Định nghĩa:

Theo trang Dictionary.com, petfluencer là người thu được lượng lớn lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ việc đăng hình ảnh, video giải trí về thú cưng. Petfluencer cũng có nghĩa là những con vật nổi tiếng nhờ nội dung do chủ đăng tải.

Đến nay, nguồn gốc và thời điểm ra đời của thuật ngữ petfluencer chưa được xác định. Nhưng cuối tháng 2 vừa qua, petfluencer cùng khoảng 300 thuật ngữ khác được trang Dictionary.com thêm vào danh sách từ mới và được định nghĩa cụ thể.

Trên mạng xã hội, người dùng không khó để bắt gặp tài khoản của những vật nuôi có sức ảnh hưởng. Ví dụ, chú chó Boobie của James Pacitto và Charlie Glassman sở hữu trang Instagram với hơn 270.000 lượt theo dõi.

Nhờ vẻ ngoài thú vị, Boobie được nhiều thương hiệu xa xỉ mời hợp tác để quảng cáo túi xách, khăn quàng. Những thương hiệu từng hợp tác với Boobie bao gồm Louis Vuitton, Gucci và Balenciaga...

Tương tự, Tika, chú chó săn 11 tuổi, cũng là một petfluencer đình đám với hơn 1 triệu lượt theo dõi trên Instagram và 2 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Tika thường xuyên được mời tham dự tuần lễ thời trang ở New York, Milan và được mặc trang phục của các nhà thiết kế mới nổi như Marine Serre và Poppy Lissiman. Chú chó 11 tuổi cũng từng hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolls Royce, Moschino, Valentino, Fendi, Boss, Zara và Crocs.

Ứng dụng của petfluencer trong tiếng Anh:

- As more petfluencers emerge, a cottage industry is growing to help pets and their owners manage their newfound influence.

Dịch: Khi thú cưng có tầm ảnh hưởng ngày càng xuất hiện nhiều, ngành tiểu thủ công nghiệp lại thêm phát triển để giúp thú cưng và chủ của chúng quản lý tầm ảnh hưởng mới hình thành của chúng.

- Petfluencers can get paid for many different types of social media activity.

Dịch: Thú cưng có tầm ảnh hưởng có thể được trả tiền cho nhiều loại hoạt động truyền thông xã hội khác nhau.