Peter Do trình diễn ở New York

Peter Do sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Anh cùng gia đình chuyển đến Philadelphia, Mỹ năm 14 tuổi. Anh theo học tại Học viện Công nghệ thời trang FIT và giành giải thưởng tốt nghiệp trong cuộc thi thiết kế của tập đoàn LVMH năm 2014. Anh cũng lọt vào danh sách những ứng viên sáng giá cho hạng mục "Nhà thiết kế mới nổi của năm" do CFDA (Council of Fashion Designers of America) bình chọn năm 2020.