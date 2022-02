Pete Davidson lần đầu gọi Kim Kardashian là bạn gái

Nam diễn viên Pete Davidson gần đây được chụp lại nhiều khoảnh khắc thân thiết bên cạnh Kim Kardashian.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Pete Davidson lần đầu xác nhận mối quan hệ với Kim Kardashian. Nam diễn viên dùng từ "bạn gái" để nói về ngôi sao truyền hình thực tế.

"Tôi thực sự không có Instagram hay Twitter. Phần lớn cuộc sống hàng ngày của tôi là ở trong ôtô hoặc đi đóng phim. Nếu có thời gian, tôi đi chơi với bạn bè hoặc thư giãn với bạn gái trong nhà. Tôi thực sự không làm gì nhiều", nam diễn viên hài nói.

Kim Kardashian và Pete Davidson nhiều lần được paparazzi ghi lại khoảnh khắc thân mật. Ảnh: Mega.

Theo Fox News, việc Davidson gọi Kim Kardashian là bạn gái đánh dấu lần đầu anh công khai chuyện tình cảm với ngôi sao Keeping Up with the Kardashian. Hai ngôi sao vướng tin yêu nhau hồi tháng 10/2021.

Trong quảng cáo gần đây, Pete Davidson tự nhận mình là người rất nổi tiếng. Theo Page Six, đây là cách ngôi sao Saturday Night Live đáp trả động thái bôi nhọ của Kanye West.

Trước đó, rapper tỷ phú đe dọa nam diễn viên trong ca khúc mới mang tên Eazy. Kanye West đòi đánh Pete Davidson vì anh hẹn hò với Kim Kardashian.

Nguồn tin nói với Page Six rằng Pete Davidson thấy nực cười khi bị cuốn vào trò của Kanye West. Nam diễn viên cho rằng đây chỉ là những lời đe dọa suông.

"Pete thấy bộ phim về gia đình West và Kardashian rất buồn cười. Toàn bộ sự ồn ào của Kanye chỉ khiến Kim và Pete gần nhau hơn", nguồn tin nói.

Kim Kardashian và Pete Davidson vướng tin hẹn hò sau khi cùng đi chơi tại California dịp Halloween. Hai người được ghi lại hình ảnh nắm tay thân mật trong lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Kanye West công kích vợ cũ và Pete Davidson trên mạng xã hội. Ảnh: Getty.

Cặp diễn viên sau đó nhiều lần ăn tối cùng nhau, từ Zero Bond ở New York đến đảo Staten - quê hương của Davidson. Trước đó, Davidson và Kim Kardashian có nụ hôn lãng mạn trong chương trình Saturday Night Live.

Trong bài đăng ngày 4/2, Kim Kardashian nói cô chỉ muốn giữ quan hệ đồng nghiệp với chồng cũ, trong khi Kanye West đang phức tạp hóa mọi thứ.

"Kanye liên tục tấn công tôi, lôi tôi vào các cuộc phỏng vấn khiến tôi tổn thương. Tôi muốn giải quyết mọi thứ trong êm đẹp. Tôi buồn khi Kanye khiến điều đó không thể tiếp tục", Kim viết.