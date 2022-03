Pete Davidson - bạn trai mới của Kim Kardashian

Independent cho rằng Pete Davidson đang trở thành trung tâm chú ý ở Hollywood sau khi vướng vào chuyện tình rắc rối của Kanye West và Kim Kardashian.

Theo Independent, Pete Davidson trước đây chỉ là diễn viên hài xuất hiện trong các tiểu phẩm của Saturday Night Live. Dù tham gia nhiều tác phẩm, anh vẫn còn xa lạ với số đông công chúng.

Đến khi lộ khoảnh khắc nắm tay Kim Kardashian "định mệnh", sau đó là những lần bị rapper tai tiếng bậc nhất Hollywood là Kanye West nhắc tên, Pete Davidson dần trở thành trung tâm mới của Hollywood.

“Làm thế nào mà một người tự cho mình là ‘kẻ nên đứng ngoài cửa hàng xe hơi’ lại là trung tâm tâm của mọi thứ?”, Independent đặt vấn đề.

Cái nắm tay giúp Pete Davidson "đổi đời". Ảnh: People.

Từ drama nhà Kim đến lời mời bay vào vũ trụ

Cách đây ít lâu, cái tên Pete Davidson dường như rất mờ nhạt với nhiều người. Anh chỉ nổi tiếng trong khuôn khổ chương trình Saturday Night Live.

Mọi chuyện rẽ sang hướng khác sau khi People đăng tải bức ảnh Pete Davidson nắm chặt tay Kim Kardashian trong lúc chơi tàu lượn siêu tốc ở California, Mỹ.

Sau khi bức ảnh đăng tải, hàng loạt trang báo đưa tin về “bạn trai mới của Kim Kardashian”. Cái tên Pete Davidson lập tức được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Các trang tin lớn như New York Post, Standard thậm chí đặt câu hỏi về “sức hấp dẫn” của Pete.

Điều đáng nói là Pete Davidson gần như hoàn toàn im lặng trong vụ việc. Khi anh bị Kanye West nhắm đến, người đáp trả phần lớn là Kim Kardashian.

Đầu tháng 1, Kanye West phát hành ca khúc Eazy với lời bài hát nhắm thẳng đến Pete Davidson. Nam rapper không hài lòng chuyện danh hài Saturday Night Live hẹn hò với vợ cũ của mình.

Việc bị cuốn vào chuyện gia đình của Kim Kardashian và Kanye West vô tình đưa Pete Davidson trở thành trung tâm. Ảnh: Backgrid, Mega.

“Chúa đã cứu tôi khỏi vụ va chạm, chỉ để tôi có thể đạp vào mông Pete Davidson. Mọi người sẽ hạnh phúc mãi mãi, ngoại trừ Skete, người mà bạn biết là ai đó”, Kanye West dùng tên miệt thị để nói về Davidson.

Thậm chí, Kanye West còn làm MV có nội dung bắt cóc, trói và chôn sống Pete Davidson. MV vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng cũng như Kim Kardashian.

Nguồn tin của People nói Kardashian tức giận khi xem được MV. Cô cho rằng đó là cảnh quay bạo lực và chỉ muốn mọi thứ dừng lại. Trước đó, Kim liên tục bảo vệ Pete Davidson sau những bài viết tiêu cực từ Kanye West.

"Anh đang tạo ra bầu không khí nguy hiểm và đáng sợ. Nếu có người làm tổn thương Pete thì đó là lỗi của anh", Kim gửi tin nhắn cho Kanye West.

Động thái sau đó của Kim cho thấy cô quyết định bảo vệ bạn trai và dứt tình với chồng cũ. Ngôi sao truyền hình thực tế hủy theo dõi Kanye West, sau đó được tòa án ở Los Angeles chấp thuận loại bỏ họ West khỏi tên và trở thành phụ nữ độc thân hợp pháp.

Lần duy nhất công chúng thấy Pete Davidson phản kháng là đoạn tin nhắn anh gửi cho Kanye West.

"Là tôi, Skete đây (biệt danh Kanye West gọi nam danh hài). Những gì Kim làm cho những đứa trẻ thật tuyệt vời. Anh thật may mắn khi có cô ấy là mẹ của những đứa trẻ", Davidson gửi tin nhắn đến Kanye West.

Diễn viên hài của Saturday Night Live nói anh không để yên trước những tin nhắn miệt thị của Kanye West. “Tôi đang ở trên giường của vợ anh đây. Anh thử đối xử với chúng tôi theo cách này nữa, tôi sẽ không để yên hay im lặng đâu, anh cứ thử xem”, Davidson nói.

Sau hàng loạt “drama” với gia đình Kim Kardashian, Today đưa tin Pete Davidson được chọn là người tiếp theo đồng hành cùng công ty Blue Origin của Jeff Bezos du hành vũ trụ.

Tuy nhiên, Blue Origin sau đó gạch tên Pete Davidson khỏi danh sách 5 người bay vào vũ trụ mà không nêu rõ lý do. Nhiều trang tin cho rằng công ty không muốn chuyện của nam danh hài và gia đình Kardashian ảnh hưởng đến chuyến du hành ra ngoài không gian.

Từng là diễn viên hài kém tên tuổi

“Cách đây không lâu, bạn có thể được tha thứ vì không biết Davidson là ai, vì thực chất anh ấy không quá nổi tiếng”, Independent viết.

Pete Davidson sinh năm 1993. Anh sinh ra và lớn lên tại Đảo Staten, New York. Davidson thử sức với lĩnh vực hài từ năm 16 tuổi, sau đó tạo dựng tên tuổi khi xuất hiện trong các show tạp kỹ.

Năm 2012, Pete Davidson xuất hiện trong chương trình Failosophy của MTV. Câu nói: “Tôi sẽ hạ gục đối phương bằng trái tim” đã định hình phong cách hài của Davidson: Hào sảng, không nao núng, ngọt ngào và khá dễ chịu. Đây cũng là cách anh chinh phục nhiều mỹ nhân Hollywood, theo New York Post.

Sự nghiệp diễn viên hài của Pete Davidson thành công nhất khi anh hoạt động cho Saturday Night Live. Ông chủ của show tạp kỹ là Lorne Michaels cho rằng nét diễn của anh phù hợp với đại đa số khán giả Mỹ.

Pete Davidson là một trong những diễn viên trẻ nhất xuất hiện trong show tạp kỹ. Thời điểm gia nhập đại gia đình Saturday Night Live, anh chỉ bước sang tuổi 21. Nam diễn viên từng có cơ hội hợp tác cùng The Rock trong chương trình hài.

Theo Independent, nét hấp dẫn của Pete Davidson là sự kết hợp giữa nỗi đau trong quá khứ và những lần đối mặt áp lực từ khi còn trẻ. Pete Davidson từng cởi mở về nỗi đau mất cha. Cha của anh là lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ tai nạn khủng bố 11/9.

Người yêu cũ của Pete Davidson đều là những mỹ nhân nổi tiếng Hollywood. Ảnh: People, Popsugar.

Sự thẳng thắn giúp anh trở thành người thú vị. Năm 2015, khi xuất hiện ở Comedy Central, anh nói với Snoop Dogg và Kevin Hart (hai diễn viên chính của phim) rằng việc xem Soul Plane là trải nghiệm tồi tệ nhất mà anh từng có.

Theo Independent, cuộc sống của Pete Davidson sẽ không thể thay đổi nếu tiếp tục làm diễn viên hài. Anh dần trở thành nhân vật đại chúng khi hẹn hò Ariana Grande vào năm 2018.

Truyền thông phương Tây gọi mối tình của họ là “cơn lốc”. Cả hai hẹn hò, đính hôn và chia tay trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Song, cái tên của Davidson vẫn thường xuyên được Grande nhắc đến trong các sản phẩm âm nhạc.

Mối tình sau đó của Pete Davidson cũng gây tranh cãi không kém. Anh được truyền thông nhắc tên sau khi công khai hẹn hò Kate Beckinsale - nữ diễn viên lớn hơn mình đến 20 tuổi.

Sau khi gây tranh cãi với mối tình lệch tuổi, anh tiếp tục hẹn hò hai mỹ nhân là Margaret Qualley của Once Upon a Time in Hollywood và Phoebe Dynevor của Bridgerton. Cuộc tình với người mẫu trẻ Kaia Gerber cũng đưa Pete Davidson vào danh sách sao nam có tình trường với toàn mỹ nhân nổi tiếng.

Independent cho rằng cách nổi tiếng hiện tại của Pete Davidson rất giống bạn gái Kim Kardashian. Trong tương lai, anh không còn gói gọn trong khuôn khổ của Saturday Night Live, nhất là khi Kim khẳng định đưa nam diễn viên vào chương trình ăn khách The Kardashians.