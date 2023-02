Pep nổi giận với cầu thủ Man City

Pep Guardiola có cuộc nói chuyện gay gắt với toàn bộ đội hình Man City ngay sau trận hòa 1-1 trước Leipzig ở lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 23/2 (giờ Hà Nội).

Chiến lược gia xứ Catalonia tổ chức họp toàn đội ngay trên sân Red Bull Arena sau khi trận đấu với Leipzig kết thúc. Đây là điều không thường xảy ra với Man City sau mỗi trận đấu. MEN cho biết thuyền trưởng Man City khá tức giận trước màn trình diễn không tốt của đội nhà.

Chứng kiến hành động bất thường từ Pep, Rio Ferdinand đánh giá trên BT Sport: “Ông ta (Pep - PV) đang kiểm điểm cả đội trên sân, bạn hiếm khi nhìn thấy những chuyện như thế này. Lần gần nhất tôi thấy có một chiến lược gia làm như thế là Phil Brown ở Hull City!".

Tháng 12/2008, HLV Phil Brown tổ chức họp đội Hull City ngay trên sân sau trận thua 1-5 trước chính Man City ở ngày Boxing Day của Ngoại hạng Anh. Thông thường các chiến lược gia sẽ chờ cầu thủ vào phòng thay đồ mới tổ chức họp đội để đảm bảo sự riêng tư.

Pep Guardiola trao đổi với cầu thủ Man City ngay trên sân sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, người hâm mộ cũng không ít lần được chứng kiến Pep giận dữ với cầu thủ Man City sau một trận đấu tệ. Trong bộ phim tài liệu "All or nothing" kể về hành trình của Man City ở mùa giải 2017/18, khi đội nhà bị Wigan dẫn 0-1 tại FA Cup, Pep cấm cầu thủ nói chuyện trong phòng thay đồ. "Ngồi xuống, không ai được nói chuyện", thuyền trưởng Man City gào lên ra lệnh.

Kevin De Bruyne sau đó cũng thừa nhận rằng Pep sẵn sàng nổi giận với cầu thủ Man City ngay cả khi họ giành chiến thắng. "Ông ấy có thể nổi điên sau một chiến thắng 1-0 nếu cả đội chơi tệ trong chiến thắng đó", tiền vệ người Bỉ tiết lộ vào tháng 10/2021.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận hòa 1-1 với Leipzig, cựu HLV Barca cũng có dấu hiệu mất bình tĩnh khi chế nhạo câu hỏi của phóng viên. "Bạn mong đợi điều gì? Chúng tôi đang chơi một trận giao hữu đấy à? Còn bạn, bạn đã xem bao nhiêu trận của Leipzig? Bao nhiêu trận? Thôi nào. Mọi người mong đợi chúng tôi đến đây (sân nhà Leipzig - PV) và thắng 5-0 à? Điều đó không thực tế", Pep tuyên bố.

Sau trận hòa 1-1 với Leipzig, Man City vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp khi đôi bên tái đấu tại lượt về vòng 16 đội Champions League vào ngày 14/3 tới.

Pep: 'Xin lỗi, Man City không thể thắng Leipzig 4-0' Huấn luyện viên Guardiola cho rằng trận hòa 1-1 trên sân khách là kết quả tốt trước khi tái đấu Leipzig ở lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League.