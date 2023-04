Pep nêu quan điểm bất ngờ về vụ Mane đấm Sane

"Đôi khi bạn cần những cuộc xung đột để khiến toàn đội đoàn kết hơn. Tôi khá chắc chắn về điều này đấy. Đó không phải là điểm yếu mà là điểm mạnh của Bayern Munich để đối đầu Man City", Goal dẫn lời Pep Guardiola.

Hôm 12/4, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League. Sau trận đấu này, Mane và Sane tranh cãi trên sân Etihad. Tình hình leo thang khi cặp đôi bước vào phòng thay đồ. Hai cầu thủ này lao vào nhau và Mane đã dùng nắm đấm để nói chuyện với cựu sao Man City. Cú đấm khiến Sane chảy máu mồm và các cầu thủ Bayern buộc phải can thiệp để tách cặp đôi ra.

Pep nói thêm về trận tái đấu giữa hai CLB: "Tôi hiểu rõ Bayern Munich. Họ sẽ chơi hết mình ở lượt về. Chúng tôi sẽ thi đấu như một trận chung kết và toàn đội phải cố gắng. Tôi biết lợi thế sân nhà Bayern Munich lớn như thế nào và cầu thủ của họ có tâm lý của người Đức".

"Man City cần tập luyện, làm việc chăm chỉ, cần sự ổn định ngay trong những thời khắc khó khăn nhất. Chúng tôi cần phải thật quyết liệt để ghi bàn giành chiến thắng. Đây là điều tôi muốn nhắn nhủ các cầu thủ. Chúng tôi sẽ phân tích thêm về những điều mà Man City có thể cải thiện và cả những điểm mạnh của Bayern. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng", Pep nói thêm.

Trận đấu giữa Bayern Munich và Man City sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/4 (giờ Hà Nội).

