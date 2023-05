Pep biến Man City thành đội bóng bất khả chiến bại lúc này

Ngay cả khi chỉ dùng đội hình dự bị trong trận gặp Chelsea ở vòng 37 Premier League hôm 21/5, Man City vẫn có được chiến thắng. Một bằng chứng cho thấy sức mạnh vượt trội của họ.

Vài tuần trước, HLV Sam Allardyce của Leeds đưa ra một loạt nhận xét về Premier League, trong đó ông nói rằng Man City có tới hai đội bóng hay nhất ở Anh. Cựu thuyền trưởng "Tam sư" đã đúng.

Man City làm điều chưa từng có trước Chelsea

Man City sớm đăng quang Premier League từ hôm 20/5 sau khi Arsenal - đội đứng thứ hai trên BXH - sẩy chân trước Nottingham Forest. Điều này biến cuộc chạm trán với Chelsea tại Etihad 24 giờ sau chỉ còn là trận đấu thủ tục.

Pep Guardiola thay đổi đến 9 vị trí so với trận gặp Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League hồi giữa tuần. Trong đó, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Rodri, Bernardo Silva, Ruben Dias, John Stones, Ederson và đội trưởng Ilkay Gundogan ngồi dự bị. Theo Telegraph, giá trị của những cầu thủ này lên tới 484 triệu bảng.

Man City làm điều chưa từng có trong lịch sử Premier League. Pep cất dàn sao trăm triệu bảng lên ghế dự bị, nhưng đội nhà vẫn giành được chiến thắng. Vào lúc này, một câu hỏi lớn được đặt ra cho phần còn lại của Premier League. Các đối thủ phải làm sao để ngăn chặn "The Citizens" mùa tới? Đáng nói, đội hình của Pep có thể tiếp tục được nâng cấp chất lượng.

Ngay cả khi chỉ dùng đội hình dự bị, Man City cũng thắng được Chelsea, đội đầu tư hơn 500 triệu bảng trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây. Ảnh: Reuters.

Man City đang thống trị bóng đá Anh. Họ giành 5 chức vô địch Premier League trong 6 mùa gần nhất. Những gì thầy trò Guardiola làm hệt cách Bayern Munich biến Bundesliga thành sân khấu riêng khi giành 10 chức vô địch liên tiếp. Một viễn cảnh không thể tưởng tượng được hơn một thập niên trước.

Man City quá mạnh. Thứ bóng đá của họ vẫn nhịp nhàng dù cho Haaland, De Bruyne, Grealish, Rodri, Silva, Ruben Dias, John Stones, Ederson ngồi ngoài. Sức mạnh của đồng tiền cho thấy giá trị. Những sự đầu tư mạnh tay của giới chủ giúp Pep tạo ra cỗ máy chiến thắng.

Ở đây, Man City không phải đội duy nhất chi rất nhiều tiền. Manchester United, Chelsea hay Liverpool cũng làm điều tương tự. Ví dụ, Chelsea dưới thời chủ người Mỹ Todd Boehly chi hơn 550 triệu bảng trong kỳ 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Song, "The Blues" và những tên tuổi khác vẫn chưa thể bắt kịp "The Citizens".

Mùa này, dàn sao dự bị của Man City trước Chelsea ghi được 64 bàn ở Premier League, nhiều hơn 14 CLB khác tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, trong đó bao gồm cả Manchester United. Tổng số bàn thắng của Chelsea cũng kém "The Citizens" tới 28 pha lập công. Mới hai năm trước, "The Blues" đánh bại Man City trong trận chung kết Champions League. Đó là bằng chứng cho thấy Pep không chỉ tạo ra Man City rất mạnh, mà còn giữ được sự ổn định cao.

Trên sân Etihad, Pep trao cơ hội cho Kalvin Phillips, Cole Palmer và Sergio Gomez. Đây mới là lần đầu tiên họ được đá chính mùa này. Trong khung thành, thủ môn Stefan Ortega mới có lần thứ 2 ra sân, với Rico Lewis là thứ 8, Aymeric Laporte là thứ 10 và Julian Alvarez, cầu thủ ghi bàn của trận đấu, là thứ 12. Dù vậy, Man City vẫn kiểm soát bóng 65%, hoàn toàn làm chủ trận đấu, tung ra 15 cú sút.

Man City có trận thắng thứ 12 liên tiếp ở Premier League mùa này. Điều Arsenal không thể làm được. Phong độ trong giai đoạn nước rút của "The Citizens" quá ấn tượng. Yếu tố quan trọng để họ lật ngược thế cờ trước Arsenal. Lúc này, Man City nâng chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 24.

Vai trò của Pep trong thành công của Man City là rất lớn. Ảnh: Reuters.

Thành công của Man City ở Premier League đến từ đội hình tài năng. Họ cũng thể hiện bản lĩnh trước những khó khăn mà tưởng chừng sẽ phá hỏng cả mùa giải. Hồi tháng 2, đội chủ sân Etihad bị ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cáo buộc vi phạm hơn 100 lần các quy định về tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Nhưng bởi lý do nào đó, vụ việc chưa hạ màn. Thời gian qua, Man City liên tục khẳng định vô tội.

Ngày 21/5, Giám đốc Điều hành Premier League Richard Masters là người trao huy chương chiến thắng cho Man City. Mà Richard Masters lại nằm trong tổ chức cáo buộc "The Citizens" vi phạm tài chính. Thực hư vụ việc chưa rõ thế nào, chỉ biết rằng Man City làm được điều mà nhiều CLB khác không thể. Họ đứng trên đỉnh của bóng đá Anh theo cách rất riêng, và ở đó, vai trò của Pep thực sự đậm nét.

Khác biệt của Pep

Pep không phải HLV duy nhất giúp Man City giành chức vô địch Premier League. Roberto Mancini và Manuel Pellegrini từng làm được điều này. Song, Pep sẽ rất khó chịu nếu có những lập luận rằng thành công của Man City chỉ được tạo nên nhờ sức mạnh đồng tiền. Nói như vậy là phủ nhận mọi tài năng của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Dưới thời của Pep, nhiều cầu thủ trưởng thành, đột phá về chất lượng chuyên môn chơi bóng. Nói dễ hiểu hơn, họ được nâng trình. Mùa này, tất cả đều thấy John Stones đá hay thế nào. Anh thậm chí còn được "chuyển hóa" từ trung vệ thành tiền vệ. Liệu John Stones có được như vậy nếu anh rời Everton để cập bến sân Old Trafford của MU, chứ không phải Etihad?

Jack Grealish cũng có mùa giải bùng nổ. Tiền vệ người Anh không chỉ là tiền đạo cánh tài năng, mà còn sắm vai hậu vệ biên giỏi khi cần. Ở những trận đấu đỉnh cao, cựu sao Aston Villa như "chiếc áo giáp" khác hỗ trợ cho hàng thủ. Anh di chuyển gần như khắp mặt sân, có mặt trên mọi điểm nóng. Từ Stones tới Grealish, tất cả đều tiến bộ rõ rệt.

Và thử hỏi có bao nhiêu HLV trên thế giới có thể nhồi nhét nửa tá "playmaker" (cầu thủ kiến tạo lối chơi) vào đội hình? De Bruyne, Grealish, Mahrez, Silva đều là những quân bài kiến tạo lối chơi tài năng. Rodri cũng là phát hiện mới của Pep. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang trên đường trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Nhưng trước đó, đã bao giờ người hâm mộ được nghe tin tức chuyển nhượng liên quan tới việc Real Madrid, Bayern Munich hay Barca muốn có cầu thủ này?

Manuel Akanji cũng chưa từng là trung vệ được cả thế giới săn đón. Man City thậm chí cũng mua cầu thủ này với giá chỉ 15 triệu bảng. Hiện tại, hậu vệ người Thụy Sĩ sắm vai "hòn đá tảng" ở hàng thủ "The Citizens".

John Stones là một trong nhiều cầu thủ tiến bộ dưới tay Pep Guardiola. Ảnh: Reuters.

Năm 2016, İlkay Gundogan nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Tuy nhiên, những gã khổng lồ của châu Âu vẫn có sự lo ngại khi tiếp cận ngôi sao người Đức bởi tiền sử chấn thương của cầu thủ này khá dày. Sau cùng, chỉ Pep đặt niềm tin vào Gundogan và giá trị tiền vệ sinh năm 1990 tạo ra cho CLB sau đó thật sự to lớn.

Những ai nghi ngờ hoặc cáo buộc Pep chỉ biết dựa vào nguồn tiền của giới chủ để mua những cầu thủ hay nhất có lẽ đã sai. Hoặc chính họ quá căm ghét, ghen tị nhà cầm quân này, để rồi quên rằng nhiều cầu thủ dưới tay cựu thuyền trưởng Barca được nâng tầm đẳng cấp, trở thành điều gì đó vĩ đại hơn trước đây.

Sau nhiều thập kỷ chìm trong cái bóng của người hàng xóm Manchester United, Man City giờ đã khác, họ vươn mình mạnh mẽ, trở thành thế lực của bóng đá Anh. "The Treble is On, 1 Down 2 To Go" là biểu ngữ được cổ động viên giăng trên khán đài Etihad trong ngày Man City đánh bại Chelsea, để chỉ "The Citizens" hoàn thành mục tiêu đầu tiên trên hành trình giành cú ăn ba (Premier League, FA Cup, Champions League). Nếu Man City cứ chơi thứ bóng đá hoàn hảo, không gì có thể ngăn cản họ.

Nhìn xa hơn, Man City của năm 2023 giống như "tập đoàn kinh doanh với cấu trúc bền vững". Họ quá ổn định ở tất cả khía cạnh. Mùa này, đội U21 và U18 Man City cũng thể hiện sự thống trị ở sân chơi cấp độ trẻ. Tiền bạc giúp Man City rất nhiều, nhưng họ rõ ràng đã có những sự đầu tư thông minh vào con người và quan trọng Pep Guardiola trên ghế chỉ đạo, để rồi biến CLB thành ra bất khả xâm phạm lúc này.